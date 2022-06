Dukla sportovní? Nevzdáváme ji, říkají radní. Pardubicím na ni ale chybí peníze

/VIZUALIZACE/ Už je to šest let, co vedení Pardubic přišlo s velkolepou vizí na přestavbu místního vyžilého sportoviště na supermoderní areál. Dosud se nekoplo do země, přesto projekt s názvem Dukla sportovní zůstává podle pardubických radních prioritou číslo jedna. Radnice pokračuje s jeho přípravou, a to i navzdory růstu cen na stavebním trhu. Ačkoliv město nemá peníze, chce být připraveno na případné dotace ze strany státu i pomoc od soukromých investorů. Aktuální situace se stavebním materiálem modernímu multisportovnímu areálu ale nepřeje.

Pardubice pokračují s přípravou projektu Dukla sportovní, a to i navzdory růstu cen na stavebním trhu. | Foto: Město Pardubice