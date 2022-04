O osudu domu se v Pardubicích jedná už několik let. K vystěhování posledních nájemníků ale došlo teprve před dvěma měsíci. Tři nájemníci se z městských bytů odmítali roky odstěhovat a jejich spor mířil až k soudu. Na ten nakonec nedošlo a obyvatelé domu se na konci února odstěhovali do nových bytů. „Nájemci, kteří dosud odmítali své dosavadní byty opustit, získají smlouvy na pronájem vybraných bytů na dobu neurčitou, město jim zajistí na vlastní náklady stěhování a poskytne jim finanční kompenzaci za komplikace, které jim stěhováním vzniknou,“ sdělil v lednu primátor města Pardubice Martin Charvát. Město tak mohlo začít s přípravou výstavby nového terminálu a nepřišlo o peníze z dotací.

Plán, že město nechá zbourat pouze dvě třetiny domu a ve zbytku budou byty, nyní tedy znovu doznal změny. Zastupitelé ve čtvrtek odsouhlasili návrh na zbourání celého domu. Schválený návrh usnesení říká, že dům nahradí architektonický a funkčně kvalitní projekt, který dotvoří západní část náměstí Jana Pernera. Co na místě domu, ve kterém dříve bydlelo 34 nájemců, vznikne, se prozatím ale neví. „V příštím týdnu by měl být svolán projektový tým i za účasti opozice k tomu, co by na místě bývalého bytového domu mělo být v budoucnu,“ řekl radní Vít Ulrych s tím, že by rozhodnutí nechal na odbornících na urbanismus a architekturu.

Po odstěhování posledních nájemníků podle politiků pominuly hlavní důvody k zachování zbývající třetiny domu. Po demolici se tak otevře nástupní prostor terminálu a na místě může vzniknout odpočinková zóna se zelení. Magistrát doufá, že to lidé ocení.

Nový terminál bude stát v sousedství hlavního vlakového nádraží a bude navazovat na přednádraží s terminálem pro městskou hromadnou dopravu. Stavbu postaví firma BAK a vyjde na více než 129 milionu korun, téměř 100 milionů ale město plánuje získat z evropských peněz. „Na tuto stavbu máme schválenou dotační podporu z ITI Hradecko-pardubické aglomerace ve výši téměř 100 milionů korun, zbývající náklady půjdou na vrub města. Je to jedna ze staveb, kterou zrealizovat musíme, neboť majitel pozemku pod stávajícím autobusovým nádražím již deklaroval své rozhodnutí tuto plochu využít k nové výstavbě,“ informoval náměstek primátora Jan Nadrchal.

