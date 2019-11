Položit květiny na hrob a zapálit svíčku na vzpomínku těm, kteří už nejsou mezi námi. Sobotní Svátek zesnulých, lidově nazývaný Dušičky, kromě pozůstalých k hřbitovům přivede také strážníky a policisty. Ty zaměstnají zloději i dopravní situace.

„V tento svátek na silnice vyráží sváteční řidiči, kteří jezdí delší vzdálenosti, než na jaké jsou uvyklí,“ popsala policejní mluvčí Eva Maturová. Policisté se tedy na takovou situaci připravují a na vozovkách poblíž hřbitovů budou hlídkovat. Na místě jsou už dnes, kdy nápor lidí začíná.

Připravena je také městská policie, která se zaměří na parkování. „U hřbitovů kapacita parkovacích míst není tak velká, strážníci budou dohlížet, zda řidiči nenechávají vozidla tam, kde nemají,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Městská policie bude na pardubických hřbitovech dohlížet na bezpečnost za světla i tmy. Přes den se mezi hroby budou pohybovat strážníci na koních, z nichž mají dobrý rozhled, velká zvířata navíc budí respekt. V noci pak nastoupí hlídky se psy. „Tato zvířata přeci jen vidí ve tmě lépe,“ vysvětlil Sejkora.

Pardubická Správa hřbitovů se na Dušičky také připravuje. Místa posledního odpočinku uklízí, chystá i větší počet popelnic a zvyšuje frekvenci vývozu odpadu. Centrální hřbitov bude mimořádně otevřen delší dobu, a to od 7 do 20 hodin. Otevírací dobu změnilo také květinářství u centrálního hřbitova, dekorace budou moct lidé zakoupit od 8 do 15 hodin.

Zájemci se budou moct podívat také do zázemí krematoria, prohlídky národní kulturní památky budou od 14 do 18 hodin. „Návštěvníci se podívají na běžně nepřístupná místa, třeba k pecím,“ uvedla Lenka Myšková ze Správy hřbitovů. Na prohlídky se není nutné registrovat, vstupné se neplatí. V budově staré 96 let a navržené architektem Pavlem Janákem se natáčelo mnoho filmů a seriálů, mezi nimi i Spalovač mrtvol s Rudolfem Hrušínským.

Kateřina Bečková