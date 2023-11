Konec října a začátek listopadu je zasvěcen vzpomínkám na ty, kdo nám byli blízcí a již nejsou mezi námi. Památka zesnulých, lidově řečeno Dušičky, letos připadá na čtvrtek 2. listopadu.

Právě v těchto dnech tak přichází největší poptávka po dušičkových věncích a dalších dekoracích. Deník se podíval na jejich ceny.

Vzpomínka na zesnulé přináší příležitost pro prodejce a trhovce, kteří se specializují na dušičkové věnce a dekorace. Ceny za tyto symboly uctění památky zemřelých se pohybují od 80 korun za nejmenší věnce až po 645 korun za věnce větších rozměrů.

U pardubického centrálního hřbitova v úterý začaly také prodejní trhy. Lidé tu mohou nakoupit věnce, podzimní aranže nebo svíčky. Na start stánkového prodeje dohlíží i Městská policie Pardubice.

„Strážníci kromě toho, že budou dohlížet na to, aby tady byla zachovaná průjezdnost, kontrolují i stánkaře. Ti musí mít vydané povolení a prodávat pouze na místní komunikaci, nikoliv na travnatých plochách,“ přiblížila mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová.

Výběr dekorací je tradičně široký

I letos si prodejci nachystali několik velikostí a typů věnců.

Stánkaři tu nabízí přírodní, smrkové, mechové, věnce s šiškami nebo barevnou podzimní aranží ze sušených květin. Ceny jsou různé.

Nejmenší dekorace tu stojí 80 korun. S velikostí pak roste i cena, za menší věnečky si lidé musí připravit 150 až 280 korun. O poznání větší věnce tu stánkaři nabízejí od 300 až do 645 korun.

Dušičky se blíží. Kolik zaplatíte v Pardubicích za výzdobu hrobů? Podívejte se na ceny.Zdroj: Deník/Nikola Remešová

V centru města květinářství nabízí dekorace zhruba od 120 korun. Za originální věnec z větviček a dekorací lidé zaplatí okolo 400 korun. Floristka Lenka Ježková z Květiny Zámecká tvoří dekorace i takzvaně na míru. Lidem vyhoví ve velikosti, stylu i barevnosti.

„Já jsem výtvarnice, takže mě to baví. Každý rok se věnce mění, je to i podle toho, jaký seženu hezký materiál,“ řekla o tvorbě dekorací Lenka Ježková, které své dekorace letos zdražovat nemusela.

Pardubačka Marta si podle svých slov vybrala klasický stříbrňák. „Ty ceny mi přijdou stejné jako loni. Levné to není, ale chceme to mít hezké,“ řekla důchodkyně Marta Nováková s tím, že jen doufá, že věnec do dušiček někdo neukradne.

Jízdní policie

Nejen z důvodu vyšších cen dekorací varují každoročně policisté i správci hřbitovů před zloději. Hodně lidí pak na hřbitovy přijíždí autem a parkovací místa v okolí jsou plná. Nebezpečí tak nehrozí pouze věncům na hrobech, ale také cennostem v autech na parkovištích u hřbitovů. Výjimkou nejsou ani odložené kabelky nepozorných pozůstalých. Pardubické hřbitovy tak budou v období Dušiček hlídat i strážníci na koních.

„Kromě posílení hlídek jde i o preventivní činnost. Když si strážníci všimnou, že je někde například odložená taška, tak toho konkrétního majitele upozorní na to, že je to příležitost pro zloděje,“ dodala Klementová s tím, že v období dušiček městská policie posilují hlídky, včetně strážníků na koních.

Čtvrtý nejdražší svátek

Podle ekonoma Lukáše Kovandy Češi obecně na Dušičkách příliš nešetří. Svátek zesnulých se tak pro prodejce a trhovce pravidelně umisťuje na čtvrté příčce nejvýznamnějších českých svátků, dohání i Vánoce, Velikonoce a silvestrovské oslavy Nového roku. Kvůli inflaci a loňské energetické krizi byly Dušičky před rokem nejdražší v české historii, lidé za dekorace, aranže a věnce na uctění památky zemřelých utratili 1,3 miliardy korun. V průměru to vychází asi na 190 korun za osobu.

Na bezpečnost Pardubáků dohlíží přes 200 kamer. Nově přibudou i v MHD

Na konci října někteří lidé slaví kromě tradičních českých Dušiček také původně keltský svátek Halloween. Podle Kovandy propadlo halloweenským oslavám a dekoracím z typických vydlabaných dýní asi 10 procent Čechů především mezi vyšší střední vrstvou mladších lidí. Za Halloween utratí okolo 500 až 1000 korun za osobu.

„V případě Halloweenu nedochází k tomu, že by výdaje spojené s tímto svátkem vytěsňovaly výdaje dušičkové. Oba svátky se spíše doplňují, než že by si konkurovaly: první je pro mladé, druhý pro lidi středního a vyššího věku,“ soudí Kovanda.

Svátek zesnulých Dušičky neboli Svátek zesnulých letos připadají na čtvrtek 2. listopadu. Svátek pochází už z dob Keltů, kteří na přelomu října a listopadu oslavovali konec léta a věřili, že právě v tyto dny se vracejí na svět duše zemřelých. Pozdější datum připadající na den po svátku Všech svatých zavedli křesťané, kteří se původní pohanské zvyky a tradice snažili vymýtit. Na konci října někteří lidé slaví kromě tradičních českých Dušiček také původně keltský svátek Halloween, dnes zpopularizovaný hlavně v anglosaských zemích.

