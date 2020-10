Hřbitovy se už začátkem tohoto týdne začaly plnit lidmi, kteří přišli zavzpomínat na své blízké. „Trhy mi trošku chybí, ale nakonec jsem oprášila floristické ruce a vytvořila si mísy sama. Včera jsme jednu dovezli předkům do Krouny a dneska dáme předkům v Topoli. Určitou pietu za všechny naše blízké určitě uděláme i doma,“ řekla Dana Snětinová z Topole na Chrudimsku.

ODLOŽTE TO NA JINDY

K opatrnosti nabádá evangelický pastor Dušan Ehmig z Dvakačovic. „Nanejvýš rozumné, a tedy bohulibé a zodpovědné, by bylo odložit návštěvu hřbitova na jindy. Těm zesnulým je to jedno, kdy to bude. Zapalme svíčku doma, ideálně tu na baterku, vzpomínejme u fotografií a pomodleme se za šťastnou smrt pro sebe. Mysleme na trpící a pomoc druhému v nouzi,“ uvedl.

Bohumil Roub ze Starého Hradiště u Pardubic se na hřbitov vydá zřejmě o víkendu. „My máme šikovnou maminku od mé partnerky, takže jsme nikdy služby květinářství nepotřebovali. Pokaždé vyrobí přes desítku věnců pro rodinu a přátele,“ pochvaloval si.

Město Chrudim zrušilo středeční a sobotní trhy na náměstí už před časem a aby prodejcům kompenzovalo značnou ztrátu na tržbách, zveřejnilo tento týden seznam trhovců i s telefonickým kontaktem.

V úterý prodej pod širým nebem zrušilo i město Skuteč, zákaz bude platit až do odvolání. „Dušičkovou vazbu mohou lidé koupit v místní Květince, ta je stále otevřena,“ ujistil místostarosta Jaroslav Hetfleiš.

Magistrát města Pardubic na svých webových stránkách oznámil, že kvůli vyhlášeným mimořádným opatřením se jako organizátor rozhodl nepořádat sobotní Farmářské trhy na Dubině, kde běžně dochází k velkému hromadění osob. „Nikde jsme neposkytli informaci, že jsou trhy zakázané. Tržní místa na našich tržnicích jsou pro prodejce v průběhu týdne k dispozici. V tomto případě dáváme prodejcům k dispozici prostor k prodeji a je již jejich povinností zajistit dodržování veškerých platných opatření,“ informoval pardubický magistrát.

ROUŠKA NA HŘBITOVĚ

Je zřejmé, že v příštích dnech bude docházet ke shromažďování lidí na hřbitovech. Je proto více než rozumné chránit si dýchací cesty a dodržovat vzdálenost od ostatních. „Pokud vedle mě široko daleko nikdo není, tak roušku mít nebudu, radši se nadechnu na čerstvém vzduchu. Ale pokud někdo půjde kolem, pochopitelně si ji nasadím,“ řekla Chrudimačka Lenka Fialová.