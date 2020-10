Pardubický magistrát od pondělí obnoví objednávání svých klientů prostřednictvím internetové aplikace. Magistrát tím reaguje na zkušenosti z prvního týdne, kdy v rámci vyhlášeného nouzového stavu vláda výrazně omezila úřední hodiny pro veřejnost na dva dny v týdnu a maximálně 5 hodin denně. To se ukázalo jako nedostatečné.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Nově budou moci objednaní klienti navštívit úřad od pondělí do čtvrtka dle konkrétního času objednání. Neobjednaným bude vyhrazen čas v pondělí a ve středu od 8:00 do 10:00 a odpoledne od 14:00 do 17:00. Výjimkou bude registr vozidel v Černé za Bory, kde pro neobjednané klienty bude registr k dispozici v pondělí od 8:00 do 13:00 a ve středu od 12:00 do 17:00.