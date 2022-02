Pocit chaosu a hledání řádu – tak popsal současný stav okolo pandemie lanškrounský farář Zbigniew Czendlik. I na něj dolehla rezignace nad neustále se měnícími informacemi. „Už jsem unavený. V médiích je to stále to nejdůležitější téma. Možná je po tom poptávka, ale já to odmítám konzumovat. Nechci takové informace číst jako hlavní zprávu dne,“ řekl Czendlik.