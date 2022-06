Speciální výcviky hasičů lezců i leteckých záchranářů na kabinkových i sedačkových drahách probíhají každý rok. „Pomocí lezeckého vybavení jsme se dostali na lanovou dráhu, slanili k čtyrsedačce. Postupně jsme všechny figuranty upevnili do postroje, tzv. evakuačního trojúhelníku a spustili je na svah pod lanovkou, odkud byli dopravováni do prostoru dolní stanice lanovky. A takto to pokračovalo až do posledního figuranta,“ upřesňuje Josef Urválek, instruktor lezců HZS Pardubického kraje.

„Hasiči, kteří jsou speciálně proškoleni pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, obsadili postupně několik podpěrových sloupů a zároveň vyzkoušeli přístup k sedačkám přehozením záchranného lana přes tažné lano a výstup po lanových svěrách. Odtud se museli dostat až k obsazeným sedačkám a pomocí lan spouštěli zachráněné osoby bezpečně zpět na zem,“ dodal další instruktor lezecké skupiny Petr Dvořák.

Hasiči při cvičení čerpali ze zkušenosti, kdy 17. ledna 2019 na této lanovce z Mlýnického Dvora do Bukové hory zůstali na několik desítek minut cestující uvězněni. Před třemi lety spadl strom na lano sedačkové lanovky v areálu v tu chvíli byli lyžaři. „Na pomoc byly povolány dva vrtulníky. Jeden letěl z Brna a druhý z Prahy. Z počátku nebyly přesné informace o počtu uvězněných lyžařů. Hlášeno bylo až 200 osob. Po upřesnění uvízlo v osudný den na lanovce 71 lyžařů,“ připomněla mluvčí hasičů Vendula Horáková.