Hokejové hvězdy zavítaly v pátek 16. února do obchodního centra Palác Pardubice, kde se konala autogramiáda HC Dynamo.

Autogramiáda HC Dynamo. | Video: Michal Žampach

Na místo dorazily stovky nadšených fanoušků, aby získali vlastnoruční podpis od pardubických hráčů a jejich trenérů. Za velkého aplausu lidé vítali hráče HC Dynamo v Pardubicích. Fronta sportovních nadšenců směřovala k připraveným stolům, a především ke svým sportovním idolům, aby získali podpis hráčů na novou podepisovací kartu či jejich oblíbený dres. Extraligoví hokejisti přilákali velké množství svých fandů, kteří se v přeplněné frontě řadili až k východu, ale i před budovu nákupního centra Palác.

Stavba severovýchodního obchvatu Pardubic opět omezí řidiče. Víme kde a kdy

„Je to naše letošní druhá autogramiáda celého týmu. My jsme vlastně první autogramiádu dělali už před sezonou na zámku a ta měla ohromný úspěch. Byla tam ohromná fronta, takže ne na všechny se dostalo úplně, jak by si představovali. Domluvili jsme se proto, že i když ta sezona je hodně nabitá, protože kromě extraligy jsme hráli ligu mistrů a byli jsme na Spengler cupu, hledali jsme termín, abychom fanouškům ještě jednou mohli dopřát autogramiádu celého týmu. Rozhodli jsme se tedy pro Palác Pardubice,“ řekl Marcel Voneš, marketingový manažer HC Dynamo Pardubice.

„Jsem rád, že si na nás kluci našli čas a podepsali nám dres. Na té první autogramiádě na mě nevyšlo, tak jsem šťastný, že dnes to dopadlo,“ svěřil se s úsměvem Petr z Dašic.

Mohlo by vás zajímat: Jedna loď jako 42 kamionů. Ve hře jsou tři varianty splavnění Labe do Pardubic