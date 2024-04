V pardubickém kotli Dynama patří mezi nejvýraznější postavy, je ho všude plno, není přehlédnutelný. Honza Antoch žije hokejem od svých sedmi let, fanoušci jsou jeho druhou rodinou.

Honza Antoch trpí od narození Downovým syndromem, ale ze svého handicapu si nic nedělá. Fanoušci z Hockey townu, jak se Pardubicím přezdívá, jsou pro něj jeho druhou rodinou. „Hokejem žiju od svých sedmi let. Nevynechám žádný zápas, i mezi hokejovými legendami mám spoustu kamarádů," řekl reportérovi Deníku 32letý Honza Antoch. Od klubu dostal ocenění v rámci projektu Dynamo děkuje, a to i celoroční permanentkou a šekem na dva tisíce korun. „Peníze jsem okamžitě předal své alma mater na svoz dětí do Základní a praktické školy Svítání, ani chvilku jsem neváhal," uvedl Honza Antoch, který i na rozhovor přišel v dresu pardubického Dynama.

Fandí nejen pardubickým hokejistům, ale i fotbalistům či košíkářům. „Jen mě trošku mrzí, že osoby s nejtěžším zdravotním postižením, tedy s průkazem ZTP/P, nemají alespoň malou slevu na vstupném. Dříve to šlo, tak nevím, proč to teď nejde," zamyslel se. I když je fanouškem tělem i duší, dokáže některé věci kritizovat. „Rozhodně se mi nelíbí nový maskot Pardubic ani nové logo. Měli jsme vždycky ve znaku koně, i jako maskota, nemůžu si na nový designový prvky zvyknout," dodal Antoch.

Podle svých slov si myslí, že si Pardubice ve finálovém souboji s Třincem titul prohrály samy svou nedisciplinovaností spojenou s častými vyloučeními. Jak dále řekl, svůj podíl měly na prohraných zápasech i chyby rozhodčích. „Taky nechápu, proč si trenér Zadina, kterého si jinak vážím, nevzal při vítězném gólu třineckých Draků challenge (trenérskou výzvu, pozn. redakce). Gól by podle mě neplatil," myslí si tento skalní fanda, který ale nežije jen hokejem.

I přes své postižení chodí pravidelně brigádně vypomáhat s úklidem do McDonald's, je doslova hyperaktivní na sociálních sítích, jejich správu zajišťuje například i pro hudební muzikoterapeutický soubor školy Svítání Mlima Jua, což údajně ve svahilštině znamená slunce nad horou. „V práci mi vycházejí vstříc, takže můžu bez problémů jezdit na naše vystoupení," dále uvedl.

„Když se vrátím k hokeji, oceňuji příchod pana Dědka do klubu. Už nehrajeme baráže o udržení, ale bojujeme o titul, což je pro fanoušky mnohem atraktivnější. Doufám, že se podaří postavit novou arénu a zlepší se i dopravní dostupnost k ní. Určitě by si ji jak fanoušci, tak hráči zasloužili," doplnil Honza Antoch s tím, že jeho nejbližším, snad splněným snem bude podívat se na některé z klání reprezentace na Mistrovství světa v Praze.