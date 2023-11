V areálu nákladního přístaviště ve Chvaleticích došlo k úniku nebezpečné látky do řeky Labe. Takové bylo zadání pondělního cvičení hasičů a České inspekce životního prostředí. „Při cvičení nedošlo ke znečištění řeky," ubezpečili veřejnost hasiči.

Cvičení ve Chvaleticích. | Foto: HZS Pardubického kraje

K úniku nebezpečné látky do řeky Labe došlo v pondělí v areálu nákladního přístaviště ve Chvaleticích. Do řeky během manipulace spadl 200litrový sud s vyjetým olejem. „Sud se ponořil a poškozeným uzávěrem začal olej unikat do řeky. Na hladině Labe se ihned začaly objevovat stopy po oleji," popsala tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Vzápětí dodala, že se nejednalo o skutečnou událost, ale pouze o cvičení jednotek hasičů spolu s Českou inspekcí životního prostředí.

Na místě cvičné události byla položena norná stěna na hladinu řeky, která zabránila dalšímu šíření uniklého oleje. Dále byl proveden odběr vzorků a sběr nebezpečných látek z hladiny. Potápěčská skupina hasičů uvázala sud pomocí vázacích prostředků a následně byl sud s olejem vytažen pomocí autojeřábu. „Při cvičení nedošlo ke znečištění řeky, byl použit pouze sud s vodou," upozornila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Mohlo by vás zajímat: Politické zemětřesení se na pardubické radnici konat nebude. ANO zůstává u moci

Zdroj: Deník/Nikola Čížková