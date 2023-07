Chvaletická elektrárna dlouhodobě nesplňuje emisní limity pro vypouštění zdraví škodlivých látek do ovzduší. Několik let už žádá o výjimku pro vypuštění rtuti a oxidu dusíku. Provozovatel elektrárny dostal výjimku na šest let, během kterých firma chtěla provoz zařízení zmodernizovat tak, aby splnilo normy. Rozhodnutí následně soud ale zrušil a věc vrátil opět na ministerstvo. Hnědouhelná elektrárna tak ani po pěti letech jednání nemá platnou výjimku na vypouštění škodlivin. Do vzduchu se dostává více emisí, než dovolují nové evropské limity, které platí od roku 2021.

Zdroj: Greenpeace

Elektrárna patřící do skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače se tak řadu let soudí a už rok funguje bez potřebného povolení. Zařízení tak dlouhodobě kritizují ekologické organizace. Sporem se zabývá opakovaně soud. Do hry už také vstoupil krajský úřad, který může po elektrárně vyžadovat přísnější limity, a to pomocí integrovaného povolení. Samospráva rozhodla na konci června, výsledky řízení jsou ale prozatím tajné.

Mezitím přišel další rozsudek od soudu, který v jednom ze sporů rozhodl ve prospěch ekologů. Nejvyšší správní soud na konci června pravomocně rozhodl, že pardubický krajský úřad i ministerstvo životního prostředí před lety chybovaly.

Úřad a ministerstvo v minulosti za zavřenými dveřmi určily, že přestavba části elektrárny nepotřebuje ekologický audit, takzvanou proceduru EIA, a neumožnily tak odvolání a účast veřejnosti.

Soud dal nyní za pravdu ekologickým organizacím a potvrdil, že prodloužení životnosti dvou bloků elektrárny v roce 2019 mělo předcházet posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

„Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 14. října 2020, se zrušuje. Rozhodnutí žalovaného ze dne 22. ledna 2020 se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení,“ uvedl rozsudek Nejvyššího správního soudu.

Nedůstojný proces

Fakt, že rozhodnutí o prodloužení životnosti elektrárny Chvaletice padlo bez účasti veřejnosti za zavřenými dveřmi, kritizovala organizace Greenpeace již v roce 2016.

„Stát, potažmo kraj vinou tendenčních rozhodnutí z minulosti, laxností a diletanstvím protahuje nedůstojný proces, který tak jako tak nevyhnutelně směřuje k tomu, že provozovatel bude muset udělat to, co jsme mu říkali už na začátku. Tedy buď omezit provoz, nebo skutečně instalovat nejlepší dostupné technologie,” řekl Robert Hrdina z místního spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice.

Protest Greenpeace

Když Pardubický kraj před sedmi lety na upozornění ekologů na možné porušení zákona nereagoval, obsadili aktivisté a aktivistky Greenpeace chladicí věž elektrárny a vydrželi na ní 63 hodin, za což později zaplatili pokutu za poškození cizího majetku.

„Trvalo to dlouhých sedm let, ale nyní je díky rozsudku Nejvyššího správního soudu jasné a nezpochybnitelné, že protest Greenpeace na chladicí věži elektrárny Chvaletice byl naprosto oprávněný a legitimní, protože upozorňoval na porušení zákona při prodlužování životnosti elektrárny Chvaletice,” sdělil Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, který dodal: „Bohužel fraška s názvem Chvaletice pokračuje dosud, protože soud již před rokem zrušil platnost emisní výjimky, přesto elektrárna kvůli šlendriánu či přímo zlému úmyslu pardubických krajských úředníků stále vypouští více emisí, než povoluje zákon,“ dodal Hrábek.

Aktivisté před časem předeslali, že vzhledem k energetické krizi už nechtějí elektrárnu uzavřít, požadují ale po ministerstvu zkrácení platnosti výjimky

Vedení elektrárny podle svých slov věří, že zdravý rozum nakonec zvítězí a výrobu nebude muset žádným způsobem omezovat.

„Když jsme před deseti lety elektrárnu kupovali, ekoaktivisté volali po jejím uzavření s tím, že ji Česko nepotřebuje. Od té doby neustále zpochybňují kroky pro zajištění ekologizace, která je nezbytná k jejímu dlouhodobému provozu. Náročnou mnohamiliardovou investici do snížení emisí se jim naštěstí nepodařilo zastavit,“ sdělil před časem generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Dotčené strany už se k rozsudku nejvyššího správního soudu nemohou odvolat. Zástupci elektrárny také musejí zaplatit 18 500 korun za náklady řízení.