Vedení Pardubic podobný krok prozatím nechystá.

„O způsobu řešení této záležitosti v Hradci Králové víme, my se zabýváme možnostmi, které budou v souladu s příslušnými právními normami. Za vedení města mohu potvrdit, že vnímáme zásadní problém, kdy koloběžky jsou pohozeny na veřejném prostranství či na pozemních komunikacích, kde vytváří překážku a ohrožují bezpečnost chodců, či jiných účastníků silničního provozu,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal.

Nedostatek parkovacích míst

Kritika přichází i nadále a především ohledně nevhodného odkládání vozítek v centru měst. K situaci v Pardubicích pak firma Bolt uvedla, že za to může nedostatek parkovacích míst.

I podle společnosti Lime k dodržování pravidel vede dostatečná nabídka parkování. „Měřili jsme dodržování parkovacích podmínek pomocí vyhrazených parkovacích míst a zjistili jsme, že pro zajištění vysoké úrovně dodržování parkovacích podmínek by parkovací stání neměla být od sebe vzdálena více než 200 metrů,“ uvedla společnost Lime.

Byly zaparkované tam, kde neměly. Starosta zamknul sdílené koloběžky na úřadě

„V tuto chvíli žádná jednání se zmíněnými společnostmi neprobíhají. Případné navýšení počtu odstavných míst, o které firmy v minulosti žádaly, je čistě v gesci městských obvodů,“ dodal Hrabal.

Bezpečnost

Záchranáři navíc varují, že se úrazy na e-koloběžkách mnohdy blíží úrazům na motorkách.

„S rostoucím zájmem o tento dopravní prostředek zaznamenáváme v poslední době větší počet úrazů. Hlavně se jedná o zlomeniny a úrazy hlavy,“ informoval mluvčí hradecké fakultní nemocnice Jakub Sochor.

Elektrický stroj má průměrný výkon okolo 500 wattů, rychlost pak od 25 do 30 kilometrů za hodinu. Existují však i výkonnější varianty, které dokážou vyvinout mnohem vyšší rychlost. U některých typů se leckdy vyrovná i běžným motocyklům.

To může znamenat velký problém ve chvíli, kdy si koloběžkáři krátí cestu po chodnících a v pěších zónách, kde ale nemají co dělat.

„Při případné kolizi to můžeme srovnat s pádem z půl druhého metru přímo na hlavu,“ sdělil Deníku dopravní expert Roman Budský.

Jednu hrůzostrašnou situaci zachytily nedávno bezpečnostní kamery v Pardubicích. Dvojice jedoucí po chodníku na elektroběžce si bezstarostně povídá. Jeden z dvojice si vůbec nevšimne cyklisty jedoucího po cyklostezce a srazí jej. Nehoda skončila odřeninami a pohmožděninami. Naštěstí pro viníka, tedy muže na ekoloběžce. V dalším případě byla hlídka strážníků svědkem situace, kdy opilý třiapadesátiletý muž na elektrokoloběžce vjel na přechod pro chodce, kde navíc zkřížil cestu autobusu hromadné dopravy.

Sdílené koloběžky se vrací. Firmy pro ně chtějí parkovací místa po 200 metrech

„Kolem Synského rybníku se dost jezdí na koloběžkách, maminky s kočárky mají kolikrát co dělat, aby včas uskočily. Hrozné, že to někdo dovolí,“ rozčílila se Eva Jílková ze Svitavska.

„Děti na koloběžkách lítají, kde je právě napadne. Zastavíte autem na přechodu, pouštíte chodce, chcete se rozjet a v tu chvíli se přiřítí blázen na koloběžce a proletí vám přímo před vámi,“ popsal svoji zkušenost Pardubák Václav Dvorský.

Jezdce na koloběžce zákon považuje za cyklistu. Platí pro něj stejná pravidla jako pro člověka na kole.

„Velkým nešvarem zůstává zapomínání cyklistických přileb u osob mladších osmnácti let. Nepoužívají je při jízdě na kole a ani na elektrokoloběžce i přesto, že zákon tuto povinnost ukládá,“ přiblížila mluvčí Městské policie Pardubic Lucie Klementová.

Nestačí tedy pouze jet a nespadnout, ale dodržet předpisy, včetně nulové hladiny alkoholu. V případě opaku provinilec skončí s peněžním trestem.

Policie také nabádá rodiče, aby s dětmi hovořili o pravidlech jízdy a především významu používání cyklistických přileb. Ty podle policie nejsou jen povinným bezpečnostním prvkem, ale často dokáží zabránit i vážným zraněním.

Co už není elektrokoloběžka



Jako na kolo nahlíží zákon na elekrokoloběžku jen v případě, že má maximální rychlost do 25 km/h a výkon motoru do 250 wattů. Možný je výkon do 1 000 wattů, pokud jde o koloběžku s dodatečně namontovaným motorem. Pak není potřeba řidičské oprávnění, registrace, řidičský průkaz a přilba schválená pro motocykly. Stále se ale musí chovat jako cyklista. Nesmí tedy na chodník, přechod, do 18 let musí mít přilbu. Na chodník může jen dítě do 10 let. Stejně jako kolo musí mít dvě na sobě nezávislé brzdy, blatníky, světla a předepsané odrazky.