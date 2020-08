Přestože vedení Pardubic a společnost Bolt slibovaly sdílené elektrokoloběžky v pardubických ulicích už na přelomu července a srpna, služba do krajského města stále nedorazila.

„Nastaly menší komplikace, s jednotlivými městskými částmi dolaďujeme poslední detaily ohledně toho, kde se koloběžky budou parkovat,“ informoval Martin Zajíc ze společnosti Bolt, která bude sdílenou službu poskytovat.

„V Pardubicích bude parkování jen na předem určených místech, takže je třeba, aby místa byla vybrána s citem. Koloběžky máme připravené ve skladu, takže jakmile se nám podaří vyřešit poslední drobnosti, můžeme je spustit “ doplnil Zajíc. Přesné datum ale nezná.

Přísné podmínky

Koloběžky se budou vracet do virtuálních stanovišť znázorněných v aplikaci a uživateli nebude dovoleno odložit ji jinde. Dokud ji nevrátí do stanoviště, výpůjčka se mu neukončí.

Toto a další tvrdá pravidla si podmínilo vedení města, bez nich by koloběžky do pardubických ulic nepustilo. Nechtělo dovolit, aby kolem služby vznikl humbuk jako například v Praze.

Hlavnímu městu jsou koloběžkáři trnem v oku, jelikož ohrožují chodce a odkládají koloběžky, kde se jim zachce. „Řada měst má se sdílenými elektrokoloběžkami negativní zkušenosti a právě tomu se chceme prostřednictvím memoranda mezi městem a firmou Bolt vyvarovat. Vymezeny v něm jsou také plochy, na které budou mít elektrokoloběžky vjezd zakázán,“ popsal náměstek primátora Petr Kvaš.

Sdílená kola frčí

Zatímco elektrokoloběžky do Pardubic stále nedorazily, sdílená kola se těší velké oblibě. Ve stojanech se neustále točí a v provozu je možné je zahlédnout co chvíli. „Je to super služba, kterou využívám každý den. Z Přelouče jezdím do Pardubic vlakem a z nádraží potom na kole pokračuji do práce,“ chválil si možnost půjčit si kolo na 15 minut zdarma Tomáš Konvalina.

Za dva a půl měsíce fungování si lidé v Pardubicích půjčili kolo více než 22000krát. Vzhledem k tomu, že si služba našla více než dva tisíce aktivních uživatelů, provozovatel, společnost Nextbike, uvažuje, že by počet kol navýšil.

„Do Pardubic by se více kol určitě hodilo, uvidíme, jak se posunou jednání o provozování sdílených kol pro příští rok,“ avizoval provozní ředitel společnosti Nextbike Tomáš Karpov.

Toho, že by kola brala koloběžkám klientelu, se Bolt nebojí. „Z jiných českých a slovenských měst máme zkušenost, že kola i koloběžky dokáží fungovat vedle sebe a každý z produktů si najde své uživatele. Jsou lidé, kteří používají obojí,“ dodal Zajíc.