Princip bude stejný jako u sdílených kol, člověk přijde, pomocí aplikace zaplatí a může jet. Poté do mobilu opět zadá, kde koloběžku odložil. Na kolik peněz ho cesta vyjde, zatím není jasné. „Společnost cílí na obyvatele, nikoli na turisty, takže předpokládám, že cena tomu bude uzpůsobená,“ uvedl zastupitel Vojtěch Jirsa. Cena se bude nejspíše odvíjet od času, po který bude mít člověk koloběžku zapůjčenou.

Přísné podmínky

Bolt to ale nebude mít v Pardubicích snadné, vedení radnice chce společnost do města pustit jen za dodržení určitých podmínek. Chce se vyvarovat toho, aby situace dopadla podobně jako v hlavním městě.

„Nechci, aby to skončilo jako v Praze, kde se koloběžky válejí na nevhodných místech,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš s tím, že koloběžky nepustí do historické části města.

V Praze se staly koloběžky především atrakcí turistů, kteří často nedodržují pravidla provozu.

Koloběžkáři tak ohrožují chodce nebo nechávají stroje válet po zemi, kde překáží jak na chodnících, tak v silnicích. Tomu se chce pardubická radnice vyhnout. Koloběžky nebudou moci jezdit po chodníku, zařadí se tak mezi cyklisty na silnici nebo cyklostezce.

Zároveň město určí lokality, v nichž nebudou moci jezdit vůbec. „Nechceme, aby nám v Tyršových sadech jezdily koloběžky. V mapě se dá označit území, na němž koloběžka přestane fungovat,“ upřesnil náměstek Kvaš. Stejně tak se bude v určitých místech omezovat rychlost.

K odkládání koloběžek budou sloužit pevná stanoviště, která vzniknou například u nádraží, a virtuální stanoviště, kterým je jakékoli místo, jenž uživatel zanese do mapy. To že koloběžka nezůstane někde jen tak pohozená, by mohly zajistit fotky. „Člověk, který ukončí jízdu, by zaparkovanou koloběžku vyfotil, čímž by garantoval, že splnil podmínky provozního řádu,“ doplnil náměstek.

Nový mód dopravy

Ještě minulý rok město plánovalo pustit do ulic společnost, která bude provozovat sdílená kola. Na bikesharingu by se město ale muselo finančně podílet a z rozpočtu vyčlenit 1,5 milionu ročně. Společnost Bolt chce koloběžky provozovat na vlastní náklady, bez jakéhokoli příspěvku od města. „Musíme zvážit, zda zavedení sdílených kol bude v tuto chvíli pro občany ještě atraktivní,“ dodal Kvaš.

Díky koloběžkám tak Pardubice, které jsou označovány jako město cyklistů, získají další mód dopravy. „Bude to další výzva pro infrastrukturu, která se musí poprat se systémem, v němž se pohybují chodci, kola a nově také koloběžky,“ řekl Jirsa.