Multifunkční sál Sila v pardubických mlýnech přilákal ve čtvrtek 16. května zhruba devadesát diváků z odborné, ale i široké veřejnosti. Proběhla tu první talkshow Pro moderní Česko za účasti hostů meteoroložky Taťány Míkové, ekonoma ČEZu Pavla Řežábka či herce Hejlíka, na akci dorazil také ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Měli bychom využít příležitostí, které má Česko v bezuhlíkové ekonomice. Jsme zemí průmyslovou a technologickou, například jsme jeden z největších výrobců tepelných čerpadel. Musíme si klást otázku ohledně budoucnosti českého byznysu a uchopit témata, která přináší Zelená modernizace, jako příležitost pro další růst české ekonomiky. Máme nyní k dispozici tisíc miliard korun a když je promyšleně investujeme do řešení, která nahradí spalování uhlí nebo ochrání českou krajinu, přinese to nám všem čistý vzduch, pracovní příležitosti i úspory, zajistí konkurenceschopnost a přírodě obnovu. Musíme to ale udělat zodpovědně, citlivě vůči domácnostem, pragmaticky, a hlavně ne populisticky,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

FOTO: Supercela na Pardubicku. Nejdřív nádhera na nebi, pak děsivá bouře

Provázení diskusí se chopil moderátor Michael Rozsypal a na řadu přišly například otázky týkající se života s elektromobilem či jaké to je mít doma solární elektrárnu. Dále pak do jaké míry se vlastně dokáže tato moderní technologie uplatnit a popřípadě využít v obraně spojené se změnami klimatu. Mnohým lidem se na talkshow dostalo například odpovědí k otázkám, co je možné udělat proto, aby mohli platit méně za potřebné energie a stát se nezávislejší na tržních cenách plynu i elektrické energie.

Nechyběla ani vysvětlení vztahující se k současnému nevyzpytatelnému počasí či jaké to je mít na střeše domu solární elektrárnu a zároveň splňovat podmínky ke klidnému a udržitelnému životu a respektu k přírodě. V debatě zaměřené na klimatické změny, projevy extrémního počasí, vlivu na naše prostředí a jiné se chopila slova také odbornice přes meteorologii klimatoložka Taťána Míková. „Ne že by nás to ohrožovalo na životě, to asi není tahle fáze, ale je pravda, že naše podmínky se budou prostě v budoucnu měnit. Vlastně už i kdybychom úplně dokázali přestat produkovat všechny skleníkové plyny, vlastně bychom nespálili žádná fosilní paliva, tak i tak ještě pár desítek let budeme žít s tím, co už jsme vyprodukovali. Samozřejmě bude to znamenat, že to naše klima se bude proměňovat a čeká nás možná právě to, o čem jsme mluvili na téhle diskusi, časté extrémy a časté střídání i suchých a deštivých period,“ Deníku sdělila meteoroložka a klimatoložka České televize Taťána Míková.

Pivo za 69, deci vína za 60 a drahé jídlo - to byl letošní Majáles v Pardubicích

Své zkušenosti s využíváním moderních technologií sdělil i známý herec, moderátor i autor projektu Gastromapa Lukáš Hejlík. „Líbí se mi je používat, protože je to věc, která je daná z přírody. Takže to beru jako takový dar, pokud jste možný ho přijímat. Ve chvíli, kdy opravdu třeba spotřebovávám doma energii z těch panelů je to kupodivu, když jsem to zapnul poprvéhodně hezký a příjemný pocit, máte trošku pocit, že jste na to tak jako nějak vyzráli.Samozřejmě má to svých spoustu dalších aspektů. Na začátku to není úplně levná investice,můžeme se neustále bavit o tom, jestli je návratná, ale ten dobrý pocit u toho v tomhle ohledu vždycky zůstává,“ prozradil herec Lukáš Hejlík.