Lampionový průvod, Ukládání Broučků, má v Chrudimi mnohaletou tradici. Lampionový průvod projde městem a v letním kině je připraven kulturní program. Letos koronavirus všechno změnil. Pořadatel, Mama klub Chrudim, proto připravil ve spolupráci s radnicí virtuální setkání, které zahájila Mravenčí ukolébavka v městském rozhlase a výzva k zapálení lucerniček a svíček doma za oknem, aby se broučkům lépe usínalo. Potom děti mohly na facebooku sledovat pohádku na dobrou noc. Lepší něco, nežli nic – takové jsou reakce na provizorní program. Některé maminky dokonce Mama klubu poslaly fotky ratolestí s lucerničkami, ale objevily se i negativní reakce konstatující, proč se akce nemohla reálně uskutečnit v mateřských školách, které jsou otevřené.

MIKULÁŠ NA MONITORU

Zdroj: ArchivMožná přijde Mikuláš. Tato výstižná věta se v těchto dnech honí v hlavě rodičům, kteří by rádi i letos doma přivítali svatou trojici rozdávající dárky i trochu strachu. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi jde na věc s fištrónem – Mikuláš zavítá do rodin prostřednictvím skype hovoru. „Věříme, že se v datovém přenosu kouzlo tohoto svátku a emoce s ním spojené neztratí a doufáme, že se tato neobvyklá nadílka bude dětem i rodičům líbit,“ komentuje novinku Břetislav Oliva z muzea loutek. To přináší i další aktivity z virtuálního světa, třeba filmová představení, poslech zvukových záznamů historických loutkových her nebo dobrodružný průzkum tajemných prostor muzea, kam návštěvníci běžně nechodí. „Na našich webových stránkách finišujeme s přípravou e-shopu, kde si návštěvníci budou moci objednat naše publikace a část sortimentu kamenného muzejního obchodu,“ dodává Oliva.

I když se výskyt koronavirových onemocnění den ode dne snižuje, nedá se očekávat rozsáhlé uvolnění opatření, která nouzový stav provázejí. Třeba v Hlinsku zvažují to, že tradiční rozsvícení vánočního stromu na Betlémě uskuteční, ale bez obecenstva. „Jednou z možností je přímý přenos po facebooku,“ uvedl hlinecký starosta Miroslav Krčil.

ZÁBAVNÝ KVÍZ

Ve virtuálním kontaktu s potenciálními návštěvníky se snaží být i muzea a galerie v celém kraji. Například Východočeské muzeum se sídlem v pardubickém zámku představuje na facebooku některé exponáty a pořádá i soutěže. V poslední době je to poznávací kvíz o Zeleném předměstí.

„Jsme příjemně překvapeni odezvou lidí, kteří reagují velmi pozitivně. Rádi bychom tuto hravou a zábavnou formu kvízu přesunuli i na naše webové stránky, právě na tom pracujeme,“ potvrdila vedoucí úseku prezentace a služeb Kateřina Procházková.