Podle radního pro oblast sociální péče Pavla Šotoly v loňském roce nebylo v dětských centrech umístěné žádné dítě do tří let. „Zároveň putovalo deset dětí do osvojení, nejčastěji si budoucí osvojitelé přebírali děti z porodnice," uvedl Šotola.

To potvrdila i ředitelka DC Svitavy Drahomíra Votřelová, kde v posledních letech děti do tří let do trvalé péče nepřijímají. Pro takto malé děti mají zřízenou dětskou skupinu, dříve jesle. Slouží především maminkám, které potřebují chodit do práce. Prioritně přijímají děti zdravotníků z nejbližšího okolí.

Je ale třeba získat nové pěstouny. Práce je to totiž náročná a často na 24 hodin denně. Část pěstounů na přechodnou dobu je po letech unavena a přechází na jinou profesi. „Naším úkolem je zajistit, abychom v kraji měli dostatek pěstounů, a to nejen na přechodnou dobu, ale i ty dlouhodobé,“ dodal Šotola.

V současné době v Pardubickém kraji umisťují děti do tří let pouze v případě vážného zdravotního stavu. „Tato zákonná povinnost je spíše formálním dokončením procesu, který u nás běží již řadu let,“ řekl Šotola.

Podle ředitelky DC Veská Markéty Tauberové se v Pardubickém kraji zatím pěstouny pro děti do tří let hledat daří. V jejich dětském centru se nyní starají už jen o handicapované děti, pro které by pěstounská péče nebyla vhodná. Pro ně se situace výrazně nemění, jen se spojí s větším papírováním.

„Novela se nás týká tím, že teď při zahájení pobytu nebo před umístěním budeme potřebovat výslovný souhlas orgánu sociálně-právní ochrany dětí na papíře a zároveň vyjádření ošetřujícího, praktického nebo jiného odborného lékaře,“ řekla ředitelka DC Veská. Už nyní do ústavu ve Veské jde 90 procent dětí na doporučení kliniky.

„Umísťování dětí do tří let do pěstounské péče je správné. Pokud to nejsou děti, které mají nějaký handicap a ve zdravotnickém zařízení být musí, anebo jsou součástí sourozenecké skupiny, tak věkové limity smysl mají,“ zhodnotila novelu Tauberová.

S tím souhlasí i radní Šotola. „Pobyt v ústavním zařízení má pro malé děti velmi negativní vliv na jejich vývoj, a to jak na tělesný, tak převážně na psychický. Z těchto důvodů vítáme, že malé děti nebude možné, až na výjimky, umístit do ústavního zařízení. Jen si myslíme, že vzhledem k tomu, jak dlouho se o negativním vlivu ústavní výchovy na vývoj malých dětí mluví, měla tato změna přijít již před lety,“ zhodnotil.

Důležité je myslet i na děti ze sourozeneckých skupin, kde by oddělení mohlo nevhodně narušit vazby. V takových případech se ale obvykle jedná s odborníky, kteří doporučí umístění dítěte do ústavu mezi sourozence.

„Pokud už je nějaké mladší dítě v zařízení, tak je to v klasickém dětském domově a je většinou součástí nějaké větší sourozenecké skupiny. I mladší dítě se může do dětského domova dostat, ale to jsou většinou sourozenci, jsou mezi nimi silné vazby a psycholog vyhodnotí, že je v zájmu dětí, aby zůstaly spolu,“ vysvětlila Tauberová.

Také podle ředitelky DC ve Svitavách děti patří do rodin. „Každé dítě by mělo vyrůstat v rodině. Pokud to nezvládá ta biologická, je samozřejmě první volbou rodina náhradní. Jestliže je dobře připravena na možná úskalí výchovy a péče o děti, které mnohdy nemají štěstí již na samém startu svého života, pak je jistě na místě předpoklad, že péče bude zajištěna dobře,“ řekla Votřelová.