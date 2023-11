Rodinná firma Decoled vznikla v roce 1997 v garáži nedaleko Prahy, postupně se ale rozrůstala až do současné podoby, kdy její výrobky osvětlují nejen česká, ale i evropská města. V předvánočním čase rodinná firma musí zvládnout rozsvítit desítky obcí a měst a vyzdobit obchodní centra i světelné parky.

K jedné z jejich prvních zakázek patřilo osvětlení mostu ve Špindlerově Mlýně a Vrchlabí.

Eva Poláčková vyměnila školní katedru za práci v rodinné firmě před deseti lety.

„Firmu založil manžel už před 25 lety a já jsem v té době učila na gymnáziu. Postupem času jsme se rozhodli a koupili zchátralý statek, a to jsem si uvědomila, že je potřeba se tomu věnovat naplno,“ popisuje své začátky bývalá učitelka českého jazyka.

Do rodinného týmu se později přidal i syn. Nyní má v sezóně společnost až 200 zaměstnanců. A na trhu konkuruje světovým firmám. Snaží se řídit heslem, že nic není nemožné. Proto pod rukama lidí z Decoledu zazářily už i tramvaje, autobusy, lanovky, stezky v korunách stromů nebo lodě, a dokonce i popelářský vůz nebo vznikla replika Petřínské rozhledny.

Vánoční výzdoba firmy DecoledZdroj: Decoled

„Neexistuje nic, co bychom nemohli zvládnout. V podstatě umíme rozsvítit jakoukoliv sochu, jakékoliv představy, ať už jsou to zvířecí rodinky, všechny možné typy andělů nebo různé kolekce. Vlastně neznáme omezení, co bychom nedokázali vyrobit,“ popisuje spolumajitelka úspěšné české firmy.

Jak takové vánoční osvětlení vzniká? Úplně první návrhy dekorací se kreslily ručně, nyní už je to jiné. Než řemeslníci promění skici a vizualizace v realitu, musí návrh projít grafickou úpravou. Nápady se pak musí upravit i podle technických možností a prostředí. Základ nejčastěji tvoří kovová konstrukce, která je potažena světelnými řetězy. Náročné na fantazii a představivost jsou hlavně trojrozměrné dekorace.

„Není to běžná svářečská práce. Ten člověk, který to dělá, vlastně musí být opravdu zdatný, takže z toho pohledu říkám, že vlastně nepředstavuje jenom průmyslový design, ale aspirujeme i na to být umělci,“ myslí si designérka.

K umění měla podle svých slov vždycky blízko, inspiraci si bere z okolí. Důležitý pro ni je i tým lidí, kterým se obklopuje. „Já mám ráda kolem sebe chytré lidi a mám štěstí, že takové mám. Proto rádi vymýšlíme ke světlům další přesah, třeba nás k tomu baví dělat ještě pohlednici,“ usmívá se milovnice projížděk na motocyklu.

Princezny, draci a koně

Světelné příběhy a postavy firma vymýšlí do obchoďáků, ulic měst nebo do světelných parků. Jeden z nich mohou letos poprvé vidět i Pardubáci na zámeckých valech. Součástí výstavy „Světla vyprávějí“, která je veřejnosti přístupná až do 7. ledna, jsou desítky světelných instalací tvořené statisíci LED diodami.

V Pardubicích lidé uvidí například skupinky zvířat, pohádkové postavy, fotopointy, brány, kočár tažený koňmi, hvězdy nebo nazdobené stromy. Jednotlivé světelné sochy a dekorace jsou přístupné, do mnohých se dá vejít. Výstava má nabudit hezký pocit a vánoční atmosféru.

Zdroj: Jaroslav Černý

„Myslím si, že v této rozbouřené době je dobré, když se vracíme k něčemu, co je pevné, stabilní, přirozené. Prostě, když se vracíme na Vánoce domů. Takže toto téma tak trošku neseme všemi městy i státy, protože všichni máme někde domov, kde nám je dobře,“ popisuje.

V Pardubicích tvoří sochy 400 tisíc LED diod, podle výrobce jsou úsporné, odebírají množství energie jako pračka s energetickým štítkem A.

Někteří Pardubáci výstavu kritizují, protože návštěvníci musí za procházku po zámeckých valech zaplatit vstupné. Pořádající agentura navíc od města dostala dotaci.

„Ve světě je úplně běžné, že města podobné akce podporují. Existují městské agentury. Podporují jakékoliv scházení lidí, ať už jsou to vánoční trhy nebo podobná setkání, v Čechách tomu tak není,“ dodala Poláčková s tím, že expozici Světla vyprávějí loni navštívilo ve Žlutých lázních přes 100 tisíc lidí.