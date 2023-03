Pardubickým kriminalistům se podařilo objasnit sérii vloupání do sklepních kójí v bytových domech v Pardubicích, ke kterým docházelo od října loňského roku do letošního února. Krádeže má na svědomí 51letý muž. Oznámila to tisková mluvčí policie Pardubického kraje Andrea Muzikantová.