Předvolební diskuze Deníku s lídry největších stran kandidujících ve víkendových krajských volbách, která se minulý týden uskutečnila na staveništi dálnice D35 u Opatovic, ukázala dvě zásadní věci.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Za prvé – to, že mezi stranami ucházející se o křesla v krajském zastupitelstvu nejsou v prioritách a programu zásadnější rozpory. Tykající si lídři si notovali v tom, jaké jsou největší problémy kraje a stejně tak i o způsobu, jak je potřeba je řešit: Je to právě doprava. Nejen chybějící dálnice, ale i obchvaty měst a obcí či rozbité okresky. Před opravenými silnicemi v řadě sousedních krajů musí naši řidiči blednout závistí. Kupodivu se se to ale nestalo municí dnešní opozice vůči vládnoucí koalici na hejtmanství, že za to může právě krajská vláda svou letitou nečinností; i opozice připustila, že současné vedení kraje je v tom nevinně, že za to může především (ne)systémové, nespravedlivé nastavení pravidel rozdělování financí ze strany státu. Naprostá shoda všech přítomných lídrů panovala i v dalších otázkách, snad jen s rozdílem v některých dílčích akcentech. Jedno, jestli mluvil komunista, lidovec, pirát, ódéesák či „Anař“. Jen to potvrzuje skutečnost, že současné kraje mají natolik malé kompetence a balík peněz, u kterého nejsou pouhým pošťákem, ale o kterém rozhodují samy, je tak malý, že o jeho rozdělení nemůže být napříč stranickým spektrem sporu. Ať zvolíme Standu neb Lojzu, výsledek bude plus mínus podobný.