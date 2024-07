Tisíce lidí míří pod Kunětickou horu na hudební festival Hrady CZ. Hudební fanoušci si s sebou do areálu nesmí brát vlastní jídlo ani nápoje, ale desítky stánků nabízejí dostatečný výběr pro masožravce, ale i ty, kteří masu příliš neholdují. V nabídce jsou tradičně hamburgery, hotdogy, sladké, asijská či italská kuchyně a mnohé další. Jen nabídka piva je omezená na jeden pivovar.

„V areálu je dostatek stánků s občerstvením. Nezapomněli jsme ani na vegetariány. Vnášení jakýchkoliv potravin a nápojů je zakázané. Výjimku tvoří pouze pokrmy, příkrmy a pití pro malé děti,“ uvádí pořadatelé na stránkách festivalu. Výjimku mají také dospělí se speciální dietou.

Pivo? V nabídce je český standard

Řady stánků ohraničují festivalový areál ve dvou řadách od vstupu směrem dolů k dvojici pódií. Piva jsou v nabídce vlastně jen tři a všechna z plzeňského pivovaru. „Desítka je za 65, plzeň za 80 a ležák Proud stojí stejně,“ rozhlíží se po stáncích Karel Dašek, který sem přijel s partou kamarádů od Holic. „Ty ceny jsou vyšší, ale odpovídá to tomu, že jsme na fesťáku. Chceme si to užít, tak těch pár korun navíc nás nezabije,“ dodává mladík. Na festivalový plastový kelímek je záloha 100 korun.

V nabídce alkoholu najdeme míchané nápoje, mojito je za 160, Cuba libre – tedy rum s kolou je za 145 Kč. Z nealkoholických nápojů je k dispozici půllitr točené Kofoly za 65 korun, půllitr nealkoholického piva stojí stejně. Espresso 35 ml je za 65, americano 150 ml je o desetikorunu dražší.

Pod "Kuňkou" se najíte za dvě stovky

Festivalová klasika – hamburger ze 150 gramů hovězího stojí od 215 korun. „Do ceny musíme započítat náklady, energie a související služby. S cenou jsme šli meziročně výš o 10 až 15 korun,“ přiznává Lukáš Čermák, který nabízí pochoutky značky Burger jako kráva. Pro dva dny počítá s prodejem 500 kusů. „Já to mám tak, že s tou cenou musím být sám OK, že je přijatelná i pro mě jako zákazníka,“ uvažuje Lukáš Čermák. Na Hrady.cz jezdí už devátým rokem a zastávku pod Kunětickou horou považuje za tu tržně silnější. „Pro zajímavost, před devíti lety jsme prodávali hamburger za 49, ale náklady prostě každým rokem stoupají,“ krčí rameny Lukáš a věnuje se dalšímu zákazníkovi.

V nabídce festivalu nechybí ani pizza. Ta o průměru 33 centimetrů začíná na 249 korunách. Z italské kuchyně pak nechybí ani špagety. Porce stojí od 170 do 190 korun. „Ceny mi přijdou úměrné dnešní době, prostě náklady rostou. A co se týče vstupenek, tak mi také nepřijde tak strašný, prostě člověk se chce bavit a všechno něco stojí,“ konstatuje při čekání na jídlo Pavla, která přijela s partou od Chlumce nad Cidlinou. Vstupenka na sobotu stojí na místě 1300 korun, v předprodeji se ale dala koupit i za 850 Kč.

Bramborák za 49, langoš stojí 180

Festival nabízí i několik stánků s asijskou kuchyní, tady stojí porce do 200 korun. Samozřejmostí a snad i festivalovou nutností je langoš, v plné výbavě, tedy česnek, kečup a sýr stojí 180 korun. K dispozici jsou i třeba bramboráky za 49, grilovaná klobása 150 gramů stojí kolem 170 korun. V nabídce najdeme i české klasiky – za uzený bůček, uzenou krkovici, nebo šunku od kosti zaplatí návštěvníci festivalu za 100 gramů 90 korun. „Všichni chtějí vydělat, je to na lidech, jestli si to koupí, nebo ne. Nabídka je tady široká,“ dodává slečna Pavla.

