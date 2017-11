Festival láká na retrokomedie i hry ze současnosti

Pardubice – Sedm nejlepších divadelních komedií se bude v lednu na Grand Festivalu smíchu opět ucházet o přízeň diváků i odborné poroty. Východočeské divadlo Pardubice začíná již ve středu v 10 hodin prodávat vstupenky na jednotlivé inscenace.

Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Dramaturgyně festivalu Jana Uherová vybírala zhruba z padesátky komedií. Některé z těch, které se nedostaly do soutěžní části programu, uvidí diváci v prologu či epilogu festivalu.



„Do finálního výběru se dostalo asi devět inscenací. Dlouhou dobu se mi zdálo, že letos není dostatek kvalitních komedií. Nakonec jsem se ale musela těžce rozhodovat, kterou inscenaci vyřadit,“ podotkla Jana Uherová.



Diváci v lednu uvidí převážně komedie z divadelních center – tři inscenace přivezou pražská divadla, po jedné Brno a Ostrava. Tuto pětici doplní tradičně jedna komedie domácího souboru a inscenace sousedního Klicperova divadla Hradec Králové.



„Městská divadla pražská se na festivalu už potřetí představí s hudební revuí Jiřího Janků a Petra Svojtky. Po dlouhé době přijede Švandovo divadlo, které uvede hru mladé české autorky Natálie Kocábové Pohřeb až zítra. Je to o rodině, která se připravuje na pohřeb a eskalují tam nějaké problémy, ale je to napsané v nadsázce a s ironií. Dotýká se i věcí, které momentálně ve společnosti řešíme,“ řekla dramaturgyně festivalu.



PODLE KNIHY

Sázkou na jistotu bývají představení pražského Divadla v Dlouhé. To se soutěžní části festivalu tentokrát zúčastní s horkou novinkou – retrokomedií Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾. „Knihu jsem kdysi přečetla jedním dechem a je to jedna z nejvtipnějších věcí, které jsem kdy četla. Jsem tedy velmi ráda, že knihu Miroslav Hanuš před lety zdramatizoval,“ vysvětlila Uherová.



Ostravská divadla bude zastupovat Komorní scéna Aréna s komedií Yasminy Rezy Obraz. „Autorka je úsporná, co se týče počtu postav, ale myslím, že se hra na velkém jevišti neztratí,“ sdělila Uherová.



Jako téměř každý rok se mohou diváci těšit i na inscenaci režisérky Hany Burešové – v Městském divadle Brno připravila novou hru René Levínského Dotkni se vesmíru a pokračuj. „Je to inscenace, na kterou nepřestanete myslet ještě druhý den. Téma je vážné, ale je nahlíženo s odstupem,“ řekla Uherová.



Hradečtí herci se na festivalu představí s britskou komedií ze současnosti nazvanou Vincenc. „Začíná to jako klasická konverzačka, ale ke konci se ten žánr láme, takže to není jen bezzubá zábava. Ukazuje to střet velkoměstské kavárny s pivní kulturou,“ dodala Jana Uherová.

Pardubické divadlo pak bude reprezentovat komedie Hoří, má panenko!, kterou podle slavného filmu Miloše Formana režíroval Petr Novotný.