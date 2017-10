Zeman potvrdil, že Babiše jmenuje premiérem. Začala povolební vyjednávání

Devět stran se dostalo do Poslanecké sněmovny, což přináší při vyjednávání složitou pozici. Lídr hnutí ANO Andrej Babiš již včera obeslal všechny lídry úspěšných politických partají s žádostí o schůzku. A dnes se již někteří představitelé sjíždějí do Průhonic, jiní však Babiše odmítli. Prezident Miloš Zeman dnes také potvrdil, že lídra ANO pověří sestavením vlády.

Prezident Miloš Zeman jmenuje Andreje Babiše premiérem. Změnil by názor jen tehdy, pokud by Babiš o úřad zájem neměl. V povolebních vyjednáváních chce Zeman pomoci vzniku stabilní vlády. S Babišem se k první povolební schůzce sejde v pondělí v Lánech, řekl v rozhovoru na serveru Blesk.cz.

"Já dodržuji svoje sliby a můj slib zněl, jmenuji premiérem vítěze voleb," řekl Zeman. Jeho názor na jmenování Babiše předsedou vlády nemůže změnit ani trestní stíhání předsedy ANO kvůli podezření z podvodu v případě dotace pro farmu Čapí hnízdo. Zeman řekl, že záležitost považuje za policejní provokaci.

I místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek trvá na tom, že Babiš je jediným kandidátem hnutí na předsedu vlády. "Je to náš předseda, lídr, dostal nejvíc preferenčních hlasů, z našeho pohledu je to náš jediný kandidát na premiéra," uvedl.

Online reportáž Volby do Poslanecké sněmovny 20. a 21. října 22.10. 21:17 Něco pro pobavení. 22.10. 21:17 Z výsledků sněmovních voleb mimo jiné vyplývá, že dojde i k vyhlášení doplňovacích senátních voleb v obvodu č. 39 Trutnov. Poslancem byl totiž zvolen senátor Jiří Hlavatý. 22.10. 21:17 V pondělí 23. října předá Český statistický úřad výsledky voleb Státní volební komisi. Poté budou výsledky vyhlášeny ve Sbírce zákonů. 22.10. 21:07 Nejvyváženější poměr zvolených poslanců a poslankyň mají Starostové a nezávislí, za které bylo zvoleno 33,3 % žen, budou je tedy zastupovat dvě poslankyně. Naopak nejmenší podíl zvolených žen (10 %) má KDU-ČSL s jedinou zvolenou ženou. V absolutních číslech bude nejvíce žen reprezentovat vítězné hnutí ANO (dvacet poslankyň), dále SPD (šest poslankyň) a ODS (pět poslankyň). Po třech poslankyních získala ODS a KSČM, po dvou ČSSD, STAN a TOP 09. Poslední zvolená žena zasedne za KDU-ČSL. Celá on-line reportáž ZDE

Zeman také řekl, že by považoval za logické, aby se do vlády zapojili Piráti. Podle něj by to byl přínos, protože tato strana má odbornost v oblasti digitalizace. Piráti sice před volbami uváděli, že chtějí zůstat v opozici, podle Zemana ale z opozice nelze prosadit téměř nic.

Prezident by rovněž uvítal, kdyby ČSSD i přes volební propad nadále působila ve vládě. "Samozřejmě záleží to především na vítězi voleb a v druhé řadě na sociální demokracii samotné, jestli bude hrát uraženou, nebo jestli půjde do pragmatického řešení," řekl Zeman. Zmínil v této souvislosti možné pokračování současné vládní koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL, která by v nové Sněmovně měla 103 poslanců.

Babiš jednal s KSČM

Předseda KSČM Vojtěch Filip se ráno sešel se zástupci hnutí ANO v Průhonicích. Schůzka se točila především kolem uspořádání nové Sněmovny a priorit stran, řekl Filip. Na stejné místo mají odpoledne zavítat i představitelé Starostů a nezávislých. Tématem má být pouze uspořádání nové Sněmovny, koaliční jednání s ANO nejmenší sněmovní strana vylučuje. Na dnešní večer je podle zdrojů ČTK domluvená také schůzka se sociálními demokraty.

Filip při odchodu z jednání České televizi a Nově řekl, že o sestavování koalice jednat odmítl. "Bylo to jen úvodní setkání, předseda Babiš nás informoval, s kým dalším bude jednat," řekl ČTK Filip. Nedošlo podle něj ani na konkrétní jednání o tom, kdo by se měl stát šéfem Sněmovny.

Další schůzky očekává Filip až po úterku po ustavení poslaneckých klubů a Babišových jednáních s dalšími subjekty. Babiš v sobotu řekl, že textovou zprávou gratuloval všem lídrům stran, které se dostaly do Sněmovny, a vyzval je k neformálním jednáním o uspořádání dolní komory.

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že Babišovu textovou zprávu dostal. "Já říkal, že se termínu přizpůsobím, ale že nemusíme pospíchat, protože naše pozice jsou neměnné. Teď slyším, že se schůzky už konají v Průhonicích. Tam nepojedu v žádném případě, jsem ochoten se sejít v Poslanecké sněmovně, ne v Průhonicích," uvedl Kalousek, který dlouhodobě vylučuje spolupráci s ANO.

Představitelé ODS podle mluvčí strany Jany Havelkové dnes jednání s ANO nechystají. Piráti mají na odpoledne dle svojí strategie naplánovanou schůzku, kde by měl vzniknout vyjednávací tým a domluvit se strategie pro další jednání, poté uspořádají tiskovou konferenci.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek ČTK řekl, že do Průhonic se dnes na jednání s ANO nechystá. "Termín ještě nemáme natvrdo, ještě to ladíme, dneska to nebude," uvedl. Za pravděpodobné považuje, že se s Andrejem Babišem a dalšími vyjednavači hnutí ANO sejde v pondělí.

Starostové budou podle informací ČTK v Průhonicích s představiteli ANO jednat od 14:00. Schůzka se má točit pouze kolem uspořádání nové Sněmovny, spolupráci s ANO ve vládě Starostové před volbami i po vyhlášení výsledků vyloučili. Volební lídr Jan Farský to zdůvodňuje demokratickým deficitem vítěze voleb.

KSČM měla jako první čas

Lídři hnutí ANO a představitelé komunistů si při ranní schůzce v Průhonicích vyměnili názory na uspořádání Sněmovny, řekl po jednání novinářům předseda ANO Andrej Babiš.

"Napsal jsem všem a postupně jednáme," řekl novinářům před polednem před průhonickou sokolovnou Babiš. Schůzka s KSČM byla podle něj první proto, že její předseda Vojtěch Filip a šéf dosavadního poslaneckého klubu Pavel Kováčik měli jako první čas. "Vyměnili jsme si názory na uspořádání Sněmovny, a to je vše," podotkl předseda ANO. Stejně předtím hovořil také Filip.

Jednání výsledek nepřineslo, zástupci ANO si vyslechli představy činovníků KSČM a budou jednat s dalšími stranami. "Nečekejte, že z těch schůzek bude něco zásadního. My chceme jednat s každým, kdo s námi bude chtít jednat, uvidíme, jak se to bude postupně vyvíjet," uvedl Babiš.

Ohledně dalších schůzek podrobnosti Babiš sdělit nechtěl. "Budeme mít dneska jednání ještě i večer, zase se ozvěte někdy zítra," dodal.

Šéf ANO se sešel také s ekonomem Janem Švejnarem, schůzka neměla podle Babiše s volbami nic společného. Mluvili o školství a o vědě a výzkumu. "Potřebujeme nějakou reformu," podotkl Babiš.