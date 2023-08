Námětem pro vznikající film je působení motivační řečníků a takzvaných koučů. Přesný děj ani název filmu režisér ani herci neprozradili, prozatím užívají pracovní název – Ovce žerou první. „Mám pocit, že na jednoho pracujícího člověk je deset motivátorů. Vlastně si trochu hrajeme s motivačními hesly, kterých je teď hrozně moc. Ta hesla sama o sobě nejsou špatná, ale je to nástroj, a když se špatně použijí, může to být jistý druh manipulace," uvedl režisér a autor scénáře Jan Musil.

„Vidíte motivátora z internetu, kterému je 22 let, a tvrdí vám, že ví, jak máte vydělat miliardu. V životě nepracoval, nikdy neměl firmu a zaměstnance, ale přesně ví, jak vám poradit. Takových se v poslední době vyrojilo hodně," přiblížil Musil, kterého Pardubáci mohou znát z Východočeského divadla v Pardubicích.

Kvůli filmu podle svých slov navštívil přednášky a zhlédl nespočet videí na internetu. „Scénář jsem psal pět let. Viděl jsem hrozně moc videí a přečetl jsem hrozně knížek. Navštívil jsem i pár přednášek, což mi připomínalo sektu,“ popsal svou přípravu Musil. Hlavní roli hraje Michal Balcar, který ztvární Dušana, pracovníka v minizoo, který se snaží zlomit svojí kletbu totálního lůzra. „On právě skrze několik manipulátorů a špatně pochopených rad, začne poměrně netradiční a nelegální cestou svoje problémy řešit,“ přiblížil Balcar. Diváci ve snímku, který by měl mít premiéru příští rok právě v Pardubicích, uvidí i Jana Dolanského, Kryštofa Bartoše, Alenu Dolákovou, Lídu Vláškovou nebo Gabrielu Mikulkovou.

13 dní, několik lokací i neposedná zvířata. „Jedna husa mi pořád rozvazuje tkaničky a to mě strašně znervózňuje, ale já jsem kluk ze mlýna z vesnice, takže jsem zvyklý na zvířata a je to v pohodě,“ popsal natáčení Kryštof Bartoš, který hraje Cyrila, kolegu hlavního hrdiny.

Filmaři si Pardubice pochvalují. „Pardubice jsou filmařský ráj, protože jsou hodinu od Prahy. A mně se navíc líbí, že většina štábu je z Pardubic, a tak to vzniká přímo tady a je to pardubický film,“ dodal režisér. Na počin filmařů přispěl půl milionem korun i Pardubický kraj. „Je důležité aby se to natáčelo v lokacích kraje, pak zafunguje efekt filmové turistiky,“ uvedl radní Alexandr Krejčíř

Filmaři místa v Pardubicích neobsadili poprvé. Ve filmech si už zahrálo Pernštýnské náměstí, pardubické letiště, autobusové nádraží, Automatické mlýny, zámek, ale i Tyršovy sady nebo hřbitov. Spalovač mrtvol, Dívka na koštěti, LOVEní, Jan Palach, Operace Silver A, nebo seriál Dobrá voda. Ve všech těchto snímcích se v minulosti objevil nějaký ten pohled na Pardubicko. Posledním snímkem pak byl počin Alberta Hospodářského - Brutální vedro, který měl v Pardubicích v červenci také světovou předpremiéru.

Nové lokace filmové štáby hledají pravidelně. „Location tours slouží pro rozšíření rejstříku filmových lokací všem filmovým profesionálům od lokačních manažerů po filmové architekty, kameramany, ale třeba i scénáristy, které zajímají příběhy s lokacemi spojené,“ řekla Pavlína Žipková z národní kanceláře Czech Film Commission, která je oddělením Státního fondu kinematografie.

V Pardubicích filmaře vloni zaujal například pardubický Dům hudby, který vyzařuje retro atmosféru osmdesátých let minulého století. Na pardubické radnici filmaře oslovil Historický sál, na Krajském úřadě Pardubického kraje si prohlédli budovu bývalého Ředitelství pošt a telegrafů architekta Machoně a další prostory.