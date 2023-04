Nejen pošty. Od 1. července zanikne po celé republice i 77 územních pracovišť finančních úřadů. Rušení se dotkne i Pardubického kraje. Finanční správa naopak lidem nabídne rozšířené služby včetně výjezdů do obcí v období tzv. daňových kampaní.

Finanční úřad. Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

V Pardubickém kraji zaniknou tato územní pracoviště:



Územní pracoviště v Hlinsku

Územní pracoviště v Holicích

Územní pracoviště v Litomyšli

Územní pracoviště v Moravské Třebové

Územní pracoviště v Přelouči

Po pobočkách České pošty přišly na řadu i finanční úřady. Vláda jich zruší třetinu, celkem 77 z dvou set. Uvedlo to Fiannční zpráva v tiskové zprávě.

"Zrušena budou zejména pracoviště, jejichž služby jsou ze strany veřejnosti podle provedené analýzy nejméně využívány nebo v praxi zajišťují především služby podatelny. V současné době již 56 těchto pracovišť funguje v omezeném režimu dva dny v týdnu se dvěma zaměstnanci, kteří na dané místo dojíždějí ze svých stálých pracovišť (tzv. „2+2“). Analýza ukázala, že daňoví poplatníci už nyní služby těchto pracovišť příliš nevyužívají a prakticky je nenavštěvují," uvedla Hana Barákovátisková mluvčí a ředitelka Odboru komunikace Generálního finančního ředitelství.

Města a hejtman se bouří. Hlavní otázka ale zůstala: Potřebujeme Českou poštu?

O vyhledávané klíčové služby finančních úřadů občané po zrušení vybraných územních pracovišť ale nepřijdou. V době podávání daňových přiznání (tj. v lednu a v březnu) plánuje finanční správa rozšířený rozsah výjezdů do příslušných obcí. Posilovat se bude i možnost telefonických konzultací.

„Vláda slíbila, že bude šetřit všude tam, kde je to možné, tedy především ve výdajích do nabobtnalé státní správy. Od mého příchodu na ministerstvo financí jsme v celém resortu zrušili téměř 1 000 míst, především z důvodu rušení agend primárně v rámci Finanční správy. Letos pokračujeme snížením územních pracovišť finančních úřadů. Cílem je větší efektivita Finanční správy a samozřejmě i úspory pro stát v příštích třech letech ve výši až 150 milionů korun – to vše při zachování kvality a dostupnosti služeb finančních úřadů pro občany a firmy,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.