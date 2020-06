"Navzdory všem velmi nadstandardním opatřením, které jsme zavedli, bohužel tato situace nastala. Od března měříme všem zaměstnancům teplotu, máme velmi přísná hygienická opatření," uvedl Panuš.

Nákaza se prokázala u tří zaměstnanců ve čtvrtek, hygienici poslali preventivně stovku lidí z výroby do karantény, která odhadem potrvá dva týdny. Další zaměstnanci z jinýc pracovišť zůstali ode dneška doma, zpravidla na takzvané překážce v práci ze strany zaměstnavatele a mají nárok na značnou část mzdy.

"Karanténu si řídí hygiena, předběžná informace, že by to mělo být 14 dní. My závod budeme mít zavřený asi tři týdny. Je to pro nás komplikace, protože potřebujeme dělat projekty pro naše zákazníky. V rámci koncernu řešíme vzájemnou podporu, interně to řešíme," uvedl Panuš.

Podle hygieniků se jeden ze zaměstnanců nakazil na začátku června na rodinné oslavě na Chrudimsku. "Odtud stopa vede až k nám. Jeden člověk, který byl pozitivní, nakazil minimálně další dva ve firmě. Je minimálně dobré, že je známý zdroj a dají se dohledat kontakty," řekl Panuš.

Stovku lidí v karanténě hygienici postupně nechají otestovat. Pomoci by měly odběrové armádní týmy, které odběry provedou na začátku příštího týdne. Firma Junker vyrábí brousicí stroje, je součástí německého koncernu, který založil Erwin Junker. Zakladatel firmy začala podnikate v roce 1962, v 90. letech v Česku privatizoval tři podniky, mezi nimi holickou společnost.