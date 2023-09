Netradiční food festival můžete navštívit v sobotu na nádvoří pardubického zámku. Nebude chybět ochutnávka Sluneční bárky, pivního nápoje vyrobeného podle 3000 let staré receptury.

V sobotu se na zámku koná třetí ročník food festivalu Pernštejnské hodování. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Staročeské kulinářské dědictví i bohatství indonéské, polynéské či japonské kuchyně nabídne v sobotu 23. září Pernštejnské hodování na pardubickém zámku. Netradiční food festival spojí malebné prostředí renesančního zámku a všudypřítomnou historii s moderními gastronomickými trendy. Nebude chybět ochutnávka Sluneční bárky, pivního nápoje podle 3000 let staré receptury.

„Jídlo a hodování na pardubický zámek odjakživa patří. Byli to Pernštejnové, kdo do Čech i do Vídně přinesl chuť Středomoří, oni propagovali recepty italské a španělské kuchyně,“ uvedl Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea Pardubice, které akci pořádá. Zážitek z rozličných kuchyní a street food občerstvení doplní káva z malých pražíren, osvěžující domácí limonáda, vína a piva z blízkého okolí. Pro rodiny s dětmi bude připravena speciální dílna.

K ochutnání a ke koupi bude i pivní speciál Sluneční bárka, který vznikl podle nejstaršího piva ve střední Evropě. Pivo, jehož recept se zrodil ve spolupráci s experimentálním pivovarem Eureka při Univerzitě Palackého v Olomouci, přiveze Pivovar Bohdaneč. „Ochutnání tohoto nápoje je zážitek, který nás může přiblížit jak našim předkům, tak přeneseně i jejich bohům,“ dodal Tomáš Libánek.

Festival se koná v sobotu od 10 do 18 hodin.

Fotografie z minulých ročníků Pernštejnského hodování: