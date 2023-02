Konec jedné ostudy Pardubic? Zastupitelé budou hlasovat o opravě Brány borců

„Abyste se nelekli, tak jsem si sedl, poněvadž já jsem se narodil v roce 1930 a už na přelomu roku 1930 a 1931 se slavnostně otevírala tátova tribuna. Ten se na nás dneska dívá a říká si, že jste to museli udělat trošku jinou formou ale časy se změnily,“ řekl s úsměvem Miroslav Řepa, který za pár dní oslaví 93. narozeniny.

Architekt ocenil práci stavbařů

„Jenom jak jsem se tak podíval, zejména na některé detaily, na které byl táta velice choulostivý a já po něm, tak musím říct, že tady byla odevzdaná nádherná práce,“ pochválil Řepa a pokračoval: „Jsem nesmírně šťastný, že jsem se dožil tohoto dne, který pro Pardubice znamená velice důležitý krok, který je podmíněný tím, že to těm klukům na trávníku půjde trošku líp, než ty předcházející měsíce, a že nebudou prohry, které by znamenaly, že jsme dělali něco marně,“ popřál fotbalistům štěstí Řepa.

Zdroj: Remešová Nikola

Architekt, který mimo jiné připomněl, že si na stadionu taky „odkopal své“, si užíval slavnostní atmosféru nového fotbalového svatostánku.

Pocta odbojáři. Pardubický letní stadion má nést jméno Arnošta Košťála

„Stadion se za sebe nemusí stydět a Pardubice se mají čím chlubit. My jsme to dělali pro hráče a oni tu budou hrát pro nás,“ dodal pardubický rodák Řepa.

Legendu pardubického stavebnictví doplnil i zástupce zhotovitele, který po 21 měsících rekonstrukce předal stadion městu a klubu.

„Ta budova je replika té původní, která částečně obsahuje historické prvky. Není to úplně nejlevnější způsob, jak postavit tribunu pro šest set diváků, ale myslím, že Pardubice si zaslouží, aby ty budovy, které tady jsou s historickou pamětí, tady zůstaly,“ řekl Dušan Čížek z firmy Porr, které rekonstrukci prováděla.

Stadion nebo Arena?

Další články k rekonstrukci fotbalového stadionu najdete ZDE.

Původně se pardubický stadion jmenoval Masarykův, na konci třicátých let se změnil na Stadion Oty Resche. Po roce 1948 si ho spousta lidí pamatuje jako Gottwaldův stadion. Později po roce 1989 se začal oficiálně používat slangový název Letní stadion, který vznikl jako protipól sousedícího zimního stadionu.

Nyní měl genius loci připomínat nově zvolený název. Zastupitelé města vybrali název Stadion Arnošta Košťála, po pardubickém bojovníku proti nacismu, který byl také významným sportovním činovníkem.

Slavnostní otevření fotbalového stadionuZdroj: Deník/Luboš Jeníček

Fotbalový klub ale bude využívat jméno podle jednoho z partnerů klubu. V nejvyšší fotbalové soutěži se tak stadion přejmenuje na CFIG Arenu.

„Město si chválilo název podle pana Košťála, což je významný pardubický rodák. To je ale název, který bude uváděn například v mapách a podobně. Nicméně nijak to nebrání fotbalovém klubu, aby obchodoval ten název areny, tak aby mohla nést jméno sponzora,“ objasnil primátor Nadrchal. To potvrdilo i vedení klubu.

Fanoušci v Pardubicích půjdou na Slavii už do CFIG Areny

„Pro nás, v tom sportovním prostředí, bylo od začátku jasné, že my poneseme jiný název,“ řekl sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Konečně doma

Pardubice hrají první ligu dva a půl roku. V Pardubicích se ale prvoligový fotbal představí po 54 letech, poslední prvoligový zápas se tu odehrál v roce 1969.

Jak nový stadion vidí čtenáři?

Dlouho očekávaný stadion otevře utkání se Slavií. Co se povedlo a co fandům vadí

„Za nový stadion jsme nesmírně rádi, protože dva a půl roku hrajeme nejvyšší soutěž a hráli jsme ji v azylu. Samozřejmě první rok jsme prožívali euforii. Byli jsme rádi, že jsme udělali ten poslední krok a potkávali se s těmi nejlepšími týmy v republice. Pak logicky přichází únava a my jsme na Bohemce neměli možnost ani předzápasových tréninků. Takže de facto jsme hráli pořád venku,“ popsal Zavřel.

Pardubické stavby v roce 2022? Kyjevská, letní stadion nebo Tesco

Fotbalisté poprvé na zbrusu nový trávník vyběhli už ve středu 1. února, kdy se odehrál tréninkový zápas. Takzvaně ostrý start bude mít arena, s kapacitou 4 600 diváků, ale až v sobotu, kdy si domácí fotbalisté před vyprodaným hledištěm, zahrají proti lídrovi soutěže pražské Slavii.

I o další zápasy je podle vedení klubu velký zájem.

„Aktuálně máme prodáno přes 1 800 permanentek,“ prozradil Zavřel, který dodal, že je rád, že může říct: „Konečně jsme doma. Těšíme se na fanouškovskou podporu, která nám dva a půl roku hodně chyběla.“