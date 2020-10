Fotbalisté Pardubic získali v šesti duelech před přerušením FORTUNA:LIGY deset bodů a usadili se v horní polovině tabulky. S úvodem ročníku v roli prvoligového nováčka mohou být spokojení. Jenže zpráva z pardubické radnice přináší naopak obavy. Rada města totiž zrušila výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce fotbalového stadionu v centru města.

„Celou dobu jsme byli ujišťováni, že vše běží jak má, ale z tohoto rozhodnutí Rady města jsme rozčarováni. Pokládám si otázku, kdo udělal chybu při zadávání parametrů výběrového řízení, která vedla radu až k jeho zrušení,“ reaguje Vladimír Pitter, předseda představenstva FK Pardubice.

Celý proces revitalizace Letního stadionu pokračoval v červnu schválením zadávací dokumentace a vypsáním tendru na zhotovitele rekonstrukce stadionu. V říjnu je zase vše jinak, výběrové řízení bylo zrušeno.

„Během lhůty nám chodilo značné množství dotazů, přišly nám připomínky a námitky, dospěli jsme k rozhodnutí výběrové řízení zrušit, udělat revizi zadávací dokumentace. V okamžiku, kdy se budeme jisti, že už bude všechno v pořádku, vypíšeme řízení znovu,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal (ANO).

ZATÍM V AZYLU

Další průtahy pochopitelně znepokojují zástupce pardubického fotbalu. Celý proces totiž nabere výrazné zpoždění. A lhůty tlačí i klub, který je v nejvyšší fotbalové soutěži nováčkem. Domácí zápasy hraje na vypůjčeném stadionu Bohemians v pražských Vršovicích.

Do tří let potřebují mít Pardubice svůj fotbalový stadion a stavbu zahájit co nejdříve. „Klub je kvůli tomu v ohrožení, protože je potřeba splnit podmínky Licenčního řádu. Ten je nekompromisní a jasně říká, za jakých podmínek klub může hrát nejvyšší soutěž mimo svůj domovský stadion,“ poznamenal Pitter.

TENDR PODRUHÉ

Šéf pardubického klubu o situaci jednal i s primátorem Martinem Charvátem. „Byl jsem seznámen s tím, že námitek na vypsané výběrové řízení a zadávací podmínky je tolik, že bude mnohem jednodušší řízení zrušit a vypsat nové. V něm budou tyto námitky zapracovány, aby se do budoucna předešlo dalším problémům,“ uvedl Pitter.

Rekonstrukce letního stadionu má probíhat s využitím metody Design & Build, kdy je vybraná firma zodpovědná za přípravu projektové dokumentace i stavbu. Vzhledem k připomínkám se tak výběrové řízení vypíše znovu.

„Bylo mi řečeno, že se to jeví jako snazší a bezpečnější cesta k tomu, aby revitalizace Letního stadionu začala v termínu, který je požadován právě Licenčním řádem, a nedostali jsme se do situace, která by byla pro náš klub obrovskou tragédií,“ poznamenal šéf klubového představenstva.

Limitní cena má zůstat na hodnotě 430 milionů korun bez DPH. „Předpokládám, že se do soutěže přihlásí stejní dodavatelé, kteří nám podávali připomínky,“ dodal Nadrchal.

Jaký tedy bude další vývoj? „Chceme věřit, že vedení radnice a lidé odpovědní za výběrové řízení vědí, co dělají. Podle informací od pana primátora bude nové výběrové řízení vypsáno na 2. listopadu, s třicetidenní lhůtou pro podání nabídek,“ řekl Pitter.

Pokud by k tomu došlo, mohla by rada města na konci roku vyhlásit vítěze výběrového řízení. V lednu by pak vše bylo předloženo zastupitelstvu.

JASNÉ TERMÍNY

„Pro vítěze to bude znamenat ještě další práci na projektu, ale víme, že vše se musí zvládnout do konce rozehraného soutěžního ročníku. I na toto jsem upozornil pana primátora. Je nutné, aby si toho na radnici byli vědomi,“ zdůraznil Pitter, předseda představenstva FK Pardubice.

Ve složité době tak pardubický fotbal řeší další výrazné komplikace. „Věřím, že se nenajdou tací, kteří budou celý proces záměrně brzdit, protože to už by nemělo se sportem nic společného. Věříme, že se situace posune dál. Je jasné, že bez stadionu nemůže fotbal na nejvyšší úrovni v Pardubicích existovat,“ uzavřel Pitter.