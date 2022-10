Děj se odehrává v kempu na periferii kalifornského města Bakersfield, kde žije bývalá barmanka Maude Gutmanová. „Ve svém bizarně zařízeném karavanu Maude přivítá bývalého ředitele newyorského Metropolitního muzea umění Lionela Percyho. Účelem jeho návštěvy je znalecký posudek obrazu, který Maude zakoupila ve vetešnictví. Domnívá se, že by mohlo jít o neznámé dílo Jacksona Pollocka. Znalec tuto možnost vyloučí. Maude však jeho verdikt odmítá. Jejich následný bouřlivý duel odhalí nečekaná tajemství a počáteční konverzační žánr se rozpoutá do napínavého thrilleru,“ uvedla dramaturgyně titulu Jana Pithartová.

Sachsova hra není pardubickým divákům úplně neznámá, byla totiž už uvedena ve formě scénického čtení pod názvem Lionel, Maude a prst Jacksona Pollocka. „Hlavní téma hry je hledání smyslu umění, ale i skrytých zákoutí lidského ducha,“ podotkla Pithartová.

Herci si to musí odmakat

Przebinda ve VČD před lety režíroval například drama Poslední léto o slavné herečce Sarah Bernhardtové. Od divadla si ale během své kariéry odskočil i do jiných profesí - dělal v novinách, skladníka v Německu nebo dramaturga České televize.

Stephen Sachs (*1959 v San Franciscu) získal za svou dramatickou i režijní tvorbu řadu prestižních ocenění. Nejvíce je pracovně spjatý s The Fountain Theatre, které v roce 1990 spoluzaložil v Los Angeles a v němž měla Kalifornská mlha svou světovou premiéru (2012). Sachs za ni dokonce získal Elliot Norton Award za nejlepší hru roku 2012. V květnu roku 2014 pak byla s velkým úspěchem uvedena v Duchess Theatre na londýnském West Endu s britskými filmovými hvězdami Kathleen Turner a Ianem McDiarmidem (známým především jako Palpatino z kultovních Star Wars).

„Jsem rád, že jsem mohl dělat takhle komorní věc. Na velkém jevišti je pro diváka víc vzruchů. Tohle je naopak disciplína, kde herci na začátku přijdou na plac a slezou z něj až po děkovačce. Je to nekompromisní, herci si to musí odmakat sami, nikdo jim nepomůže,“ řekl režisér o vznikající inscenaci.

Divákům se v ní představí Martina Sikorová a Alexandr Postler. Hudbu pro Kalifornskou mlhu složil známý saxofonista Michal Žáček, který do Pardubic zavítá na nedělní představení a zahraje naživo. „Je to můj synovec, ale určitě tady není z protekce. Spíš to bylo naopak, že svému strýci nemohl spolupráci odmítnout. Jako saxofonista jezdí po celém světě, splnil si i svůj sen a zahrál si se Stingem,“ poznamenal Przebinda.

Režisér kontinuálně spolupracuje se scénografkou a kostýmní výtvarnicí Martou Roszkopfovou, která tentokrát scénu „zabydlila“ věcmi, které chtěl ředitel divadla Petr Dohnal vyhodit. „O prázdninách jsem na chatě vyklízel dílnu a věci na vyhození jsem pak vezl do Pardubic. Když je Marta Roszkopfová viděla na vozíku, řekla, že je všechny chce,“ vysvětlil se smíchem Dohnal.