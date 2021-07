Hladiny řek už klesají, lepší se i energetická situace:

Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí východočeské skupiny ČEZ:

"Situace se stabilizuje, počty poruch již vypadají optimisticky. V Královéhradeckém kraji – již nemáme od 16 hodiny žádnou poruchu na vedení vysokého napětí, na Pardubicku jsou 4 poruchy na vedení vysokého napětí, na Vysočině to jsou také 4 poruchy na vedení vysokého napětí. Bez energie je na území zásobovaném Skupinou ČEZ kolem cca 2 000 domácností, ale toto číslo stále klesá, protože máme v terénu pracovníky poruchových čet, kteří na odstranění pracují již od nočních hodin. /Středočeský k. – 1 porucha na vn, Plzeňský také 1 porucha na vn, Liberecký kraj 1 porucha na vedení vn, Ústecký - 1 porucha vn/. Poruchy na nízkém napětí odstraňujeme průběžně, předpokládáme nárůst po příjezdu chatařů a chalupářů na svá víkendová sídla, poruchu je třeba nahlásit na naši poruchovou linku – viz níže. Předpokládáme obnovení dodávek ještě dnes."

Pátek, 15 hodin:

Poruchové čety jsou v terénu od včerejšího večera. Pracovali přes noc. Prioritou je obnovit dodávky elektřiny všude, kde je to možné. Navýšili jsme počty pracovníků jak v terénu, tak na dispečinku i call centru.

Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, máme na řadě míst poškozené izolátory, přetrhané vodiče. Pro hlášení poruch prosím použijte web www.bezstavy.cz , bezplatnou distribuční linku 800 850 860. Více informací také na www.cezdistribuce.cz

Předpokládáme obnovení dodávek ještě dnes, ale bohužel stále ČHMÚ hlásí vítr a bouřky…. Děkujeme za trpělivost, snažíme se dodávky elektřiny obnovit co nejdříve."

Pátek dopoledne:

Hladiny řek stoupají. Loučná hlásí I. povodňový stupeň: Po čtvrteční bouři, která se prohnala Pardubickým krajem, stouply také hladiny řek na Orlicku a Chrudimsku. Loučná už od rána hlásí I. stupeň povodňové aktivity.

Voda zaplavila také městskou obec Vinice ve Vysokém Mýtě. „Aktuálně k páteční 6. hodině ranní je vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity na Loučné v Litomyšli, Loučné v Dašicích a Loučné v Cerekvici nad Loučnou a na Novohradce v Úhřeticích,“ vysvětlila tisková mluvčí Vendula Horáková.

Nejhorší situace je na Chrudimsku, kde Novohradka v Luži už v pátek dopoledne dosáhla 3. stupně povodňové aktivity.

PÁTEK RÁNO v Pardubickém kraji: Varování meteorologů se vyplnilo. Čtvrteční bouřky se přehnaly přes Pardubický kraj a zasáhly především Chrudimsko a Orlicko. Na některých řekách je vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity.

Vyplavený zahradní domek, požár trafostanice, potrhané dráty elektrického vedení - s tím vším od noci bojují hasiči z Pardubického kraje. "První výjezd v souvislosti s bouřkou jsme zaznamenali v 18.27 hodin v Hlinsku, kdy tekoucí voda z pole vyplavila zahradní domek a zaplavila zahradu u domu," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Od té doby se jednotky požární ochrany téměř nezastavily. Právě Hlinsko bylo jednou z nejvíce zasažených oblastí v kraji. Například v Hlinsku-Koutech spadl strom na dům, ve kterém byly osoby. "Dle našich informací se nikomu nic nestalo," řekla Horáková. V Hlinsku – Srní pak spadl strom na kamion a v hlinecké Holandské ulici zavalilo bahno chalupu, když se na naplavilo z pole.

Motorové pily se nezastavily. Hasiči vyráželi k desítkám spadlých stromů, které bránily silničnímu provozu. A menší rozvodněné toky způsobily také zatopení zahrad a silnic. Zatopená je například silnice mezi Žamberkem a Písečnou. A začínají se zvedat také další vodní toky. "Aktuálně k páteční 6. hodině ranní je vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity na Loučné v Litomyšli, Loučné v Dašicích a Loučné v Cerekvici nad Loučnou a na Novohradce v Úhřeticích," upozornila Horáková.

Velká voda se nevyhnula ani Tyršově plovárně ve Vysokém Mýtě.

Počet událostí podle územních odborů: Chrudimsko 79, Orlickoústecko 69, Pardubicko 23, Svitavsko 19.

Evakuace dvou táborů v Pardubickém krajiZdroj: HZS PKHasiči po ránu evakuují i dva dětské tábory. Jeden se nachází u Divoké Orlice u Záchlumí. Zde evakuovali asi 27 dětí a 8 dospělých osob. K další evakuaci tábora došlo v Dolanech na Chrudimsku, kde byl tábor poblíž řeky Novohradky. Polovina tábora se ocitla pod vodou. Evakuováno bylo 36 dětí a 18 dospělých osob. Všichni byli převezeni do evakuačního centra v Luži.

Na trati u Provodova-Šonova narazil ráno nákladní vlak do stromu na železnici.Zdroj: HZS KHK

PÁTEČNÍ RÁNO v Královéhradeckém kraji: Od půlnoci do 7:30 hod. přijalo krajské operační informační středisko HZS KHK hlášení o dalších asi 40 událostech. Například na trati u Provodova-Šonova narazil ráno nákladní vlak do stromu na železnici, nehoda byla bez zranění. Strom odstranili, na místě zasahovala profesionální jednotka z Náchoda a JSDH Nové Město nad Metují. Dále se jedná především o spadané stromy, případně pomoci při čištění ucpané kanalizace, propustků a čerpání vody.





ČTVRTEK VEČER ve východních Čechách: Nejvíc výjezdů hasiči zatím měli na Hlinecku, kde byla situace obzvláště ostrá, a na Svitavsku. Kroupy velké jako dlaň někde ničily i pergoly. Desetitisíce domácností se ocitly bez elektřiny, hlavně v Pardubickém kraji.

"V Královéhradeckém kraji jsme od 19. hodiny do půlnoci řešili asi 90 událostí, z toho nejvíc, více než jedna třetina, jich bylo na Rychnovsku. Jednalo se hlavně o popadané stromy. Po 21. hodině jsme také evakuovali dva dětské tábory - u Liberka na Rychnovsku a Vernéřovic na Náchodsku. Děti jsou v pořádku, nemají hlášené žádné zranění," uvedla mluvčí krajských záchranářů Martina Götzová.

Až do bouřkou zasaženého tábora u Vernéřovic by se kvůli terénu evakuační autobus nedostal. "Nejprve bylo nutné odklidit popadané stromy z příjezdové cesty k táboru. Dobrovolní hasiči sváželi účastníky tábora do Vernéřovic osobními automobily, dále pokračovali pomocí evakuačního autobusu z centrální stanice Hradec Králové do provizorního zázemí, které vzniklo na základní škole v Meziměstí. Z tábora bylo evakuováno 57 dětí a 30 dospělých," dodala mluvčí.

K Liberku vyjely profesionální a dobrovolné jednotky také po 21. hodině. Do kulturního domu v obci Lukavice bylo evakuováno 43 lidí.

Výpadky proudu hlásí obyvatelé částí Vamberka a řady dalších míst po celých východních Čechách, celkem se týkají asi 40 tisíc domácností.

Bouřka na Sibiři, místní části Rychnova nad Kněžnou:

Vysouvací střecha nad zámeckým nádvořím festivalu Smetanova Litomyšl si připisuje další zachráněné představení. "V obzvláště intenzivní průtrži mračen byla Rusalka krátce přerušena, hluk deště a hřmění bouře byly příliš rušivými. Zatímco první zámecké nádvoří se proměnilo v Rusalčino jezero, v tom druhém se již pokračuje v opeře," uvedli pořadatelé.

Situace podle energetiků včera v 22 hodin: Postiženější byl Pardubický kraj

"Aktuálně evidujeme na východě Čech k 22. hodině vzhledem k podvečerním a večerním silným bouřkám na východě Čech v Královéhradeckém kraji 13 poruch na vedení vysokého napětí - na Hradecku, Rychnovsku, Náchodsku. Na Pardubicku to je 22 poruch na vedení vysokého napětí na Chrudimsku, Pardubicku, Ústeckoorlicku. Bez energie se na východě Čech ocitlo kolem 40 000 domácností, ale toto číslo stále kolísá, protože máme v terénu pracovníky poruchových čet, kteří na odstranění pracují i nyní, ale bouřková činnost stále trvá. V terénu máme maximální počty pracovníků. Poruchy byly způsobeny velmi silným větrem a bouřkovou činností," uvedla mluvčí východočeských energetiků Šárka Lapáčková Beránková.