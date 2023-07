FOTO: Festival Hrady CZ pod Kuňkou nabídl nadupaný program na dvou pódiích

Dvě pódia, více než 15 interpretů a kapel a tisíce návštěvníků. To byl festival Hrady CZ, který se konal v pátek a v sobotu pod Kunětickou horou u Pardubic. Na hradní tour vystoupily kapely Kabát, Mirai, Wanastowi Vjecy, Kryštof, Dymytry, No Name a další. „Nejnadupanější program v historii festivalu," slibovali pořadatelé hradní tour. Najdete se na fotkách?