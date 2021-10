Poté řidiči popojedou na další zastávku, kde v soukromí, za plentou vloží vybraný hlasovací lístek do obálky a tu následně vhodí do volební schránky.

Volby začaly. Hlavně nevystupovat z auta. Jako první volí lidé, kteří jsou v karanténě. Provizorní volební místo je dnes otevřeno od osmi hodin ráno do páté hodiny odpolední. Vhodit obálku do urny ze svého auta lidé mohou pouze ve středu. Pardubáci z karantény můžou hlasovat i v referendu o Zelené bráně.

Z pouhých 16 voličů, kteří sem přijeli od rána do 13. hodiny, pak 11 hlasovalo i v souběžném místním referendu o omítnutí Zelené brány.

Drive-in volby v Pardubicích. Hlasování z okénka je dnes připraveno pro lidi, kteří mají nařízenou karanténu kvůli nemoci Covid-19. V Pardubicích vojáci zřídili volební stanoviště (drive-in) na parkovišti v areálu Enteria Areny na Sukově třídě. Zájem o drive-in volby je ale tristně nízký. Za necelou hodinu přítomnosti našeho fotoreportéra sem nikdo volit nepřijel, za celé dopoledne do 13. hodiny pak v součtu 16 lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.