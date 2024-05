Česká zemědělská a potravinářská inspekce v úterý zavřela prodejnu potravin Fresh na pardubickém sídlišti Dubina v ulici Jana Zajíce. Maloobchod spadá pod řetězec Globus. Důvodem byl zjištěný všudypřítomný trus hlodavců i další stopy po jejich výskytu, inspektorům vadila i špína v regálech a na podlaze. Podívejte se ve fotkách.

Prodejna Globus Fresh na pardubické Dubině 7. 5. 2024 | Foto: SZPI

Inspekcí zjištěné skutečnosti:

- Výskyt trusu hlodavců

- Stopy po působení a výskytu hlodavců

- Nečistoty na podlaze

- Nečistoty na regálech či zařízeních

Více informací přináší inspekce ZDE.

V Pardubicích to v poslední době není zdaleka první případ uzavřené prodejny kvůli hlodavcům či špíně. V lednu se to stalo prodejně lahůdek Frencl v Jindřišské ulici, už na podzim to samé potkalo Lidl v ulici Ke Špitálce a v červenci část prodejny Style na ulici Palackého.

Zatímco dopoledne ještě fungovala internetová stránka prodejny Fresh Globus, po poledni už ne. Místo ní se zobrazilo toto:

Nefunkční web prodejny Fresh na DubiněZdroj: Globus Fresh