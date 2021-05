“Když vidím kolik stromů ročně z města zmizí, tak se každý rok snažím zasadit nějaký strom. Když jsem si uvědomil, že zde je tak velký pozemek, tak jsem si řekl, že tady by to vážně šlo,” říká předseda spolku Naše Pardubice a zastupitel prvního městského obvodu Filip Sedlák. Poté se mu podařilo najít aktivní občany a firmy, jež se rozhodly celé věci přispět zakoupením stromků nebo zapůjčením bagříku na vykopání děr. S výsadbou souhlasilo také Ředitelství silnic a dálnic, které je vlastníkem zmíněného pozemku.

Zasázeno bylo dvanáct stromů - dva ořešáky, pět jabloní a pět hrušní starých odrůd. “Opravdu se mi líbila ta zvědavost a snaha sousedů o zapojení se. Jedna sousedka vybíhá z domu s konví vody, že chce také pomoct, další nese schůdky na lepší zatloukání kůlů ke stromům," popisuje Sedlák.

Ovocné stromy od nepaměti do města patří jako součást zahrad. Květy poskytnou potravu pro strádající a vymírající opylovače a ovoce si již za pár let bude moci natrhat každý kolemjdoucí. “Bude to zkouška občanské společnosti, zda si zde bude každý schopen natrhat jen tolik, kolik potřebuje a přitom se ke stromům bude chovat jak se patří, aby se nepoškodily,” říká organizátor akce Sedlák.

V sázení sadů chtějí ale organizátoři pokračovat. "Další sezonu bychom rádi oslovili další firmy a zájemce, kteří by s výsadbou třeba i dalších sadů na území města mohli pomoci,” uvádí další členka spolku Kateřina Kosová. Do sázení se zapojila pardubická společnost Edera, která stromky zaplatila, a také firma Elbeenetting, která zapůjčila bagřík.