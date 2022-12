V České Třebové pomáhali hasiči uvízlému kamionu, stejně na tom byl i řidič kamionu ve Štěpánově u Skutče.

V Chocni skončil v příkopu autobus převážející šest cestujících. Nikomu se naštěstí nic nestalo. "Autobus jsme pomohli dostat z příkopu. V Prosetíně zapadl traktor provádějící zimní údržbu," dodala Horáková. Místy se tvoří na silnicích i sněhové jazyky.

Problémy na silnicích byly už včera:

Klouzající autobus se opřel o zaparkované auto, sníh a led trápil celý kraj

Předpověď meteorologů se naplnila a všechny silnice v Pardubickém kraji jsou pod sněhem.

"Jen za uplynulý víkend jsme zasahovali celkem u dvanácti dopravních nehod. A v likvidaci dalších nehod pokračujeme od pondělního rána. Do devíti hodin ráno evidujeme dalších sedm nehod a dvě technické pomoci, pomáhali jsme kamionu, který blokoval silnici," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Nejvíce práce mají hasiči s vyproštěním aut, která skončila v příkopu.

Silnice Česká Třebová - Litomyšl, 12. 12. 11:00Zdroj: Radek Gabriel

"Silnice Česká Třebová - Litomyšl je neprůjezdná. Hasiči jedou s jeřábem někoho vyprostit (nejspíš). Samozřejmě naprohrnuté a neposolené," stěžuje si čtenář v jedné dopravní skupině na Facebooku.

Už časně ráno vytahovali hasiči z příkopu osobní automobil v Koldíně.

"V Oldřiši na silnici směrem na Borovou skončilo auto v příkopu. Jedna osoba se při nehodě lehce zranila. V Lipovci, nedaleko Podhořan u Ronova, skončilo vozidlo na střeše, a ještě v příkopu. Lehce zraněná osoba byla předána zdravotníkům," dodala Horáková.

V Heřmanově Městci pomáhaly tři jednotky hasičů řidiči prázdné cisterny, která hrozila převrácením do příkopu. Na velmi kluzké vozovce to při rozjezdu řidiče s cisternou táhlo do příkopu.

V Dřítči na Pardubicku se na zasněžené vozovce střetla dvě vozidla. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Problémy zaznamenali i řidiči v Hrádku na Orlickoústecku, kde profesionální hasiči tahali sedmitunový nákladní automobil, který zablokoval silnici. Další auto skončilo v příkopu v Šedivci. V kraji dál sněží, takže opatrnost je na místě.

"Pozor na dálnicích a silnicích I. třídy. Téměř pro celý Pardubický kraj platí výstraha před náledím, na silnicích je sníh nebo jsou mokré, teploty kolem minus tři stupňů Celsia. Technika zimní údržby je v terénu," informoval Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Řidiči mohou problémy hlásit na asistenční linku ŘSD: 800 280 281.