FOTO: Policisté, zdravotníci i hasiči připravovali děti na návrat do školy

Záchranné složky Pardubického kraje v Paláci Pardubice připravovaly ve středu děti na návrat do lavic při akci Zpátky do školy. Děti ti před začátkem školního roku mohly připomenout pravidla silničního provozu a první pomoci i postupy, co dělat v nejrůznějších krizových situacích. Podívejte se na fotky.

Policisté, zdravotníci i hasiči připravovali děti na návrat do školy | Foto: MP Pardubice

Policisté, záchranáři i hasiči navíc návštěvníkům přiblížili, co obnáší jejich práce a Městská policie Pardubice nezapomněla přivést ani služební psy a policejní koně.