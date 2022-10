Slavobrána vítězů 132. Velké pardubické je otevřená pro každého koně

Nejvíce songů zaznělo z posledního alba, poslechnout jsme si mohli také dva novější songy The Spell Remains a také Do Not Sit If You Can Dance. Nesměly však chybět klasiky, jako například How Much Is The Fish? nebo Maria (I Like It Loud) a nutno podotknout, že Baxxter ani s blížící se šedesátkou neztrácí na elánu a jeho vystoupení jsou plná energie.

Zdroj: Martin Alt

Koncert trval necelou hodinu a půl, Scooter následně poděkovali všem za trpělivost a podporu a slíbili brzký návrat do Čech. Fanoušci tak dle výrazů odcházeli spokojeni.

Setlist:

01 Intro

02 God Save The Rave

03 One (Always Hardcore)

04 FCK 2020

05 We Love Hardcore

06 Do Not Sit If You Can Dance

07 Bassdrum

08 Nessaja

09 The Spell Remains

10 Anastasia / These Days / Devil's Symphony

11 Fire

12 How Much Is The Fish?

13 The Age Of Love

14 Which Light Switch Is Which?

15 Fuck The Millennium / Call Me Manana

16 Ramp! (The Logical Song)

17 J'adore Hardcore / Jumping All Over The World

18 Maria (I Like It Loud)

19 Paul Is Dead

20 Endless Summer / Friends Turbo / Hyper Hyper / Move Your Ass!