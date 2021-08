Zdvoukolejnění trati mezi Pardubicemi a Hradcem je v plném proudu. Jedním z kritických míst na této trase je jednokolejný most přes Labe, který frekventované železniční dopravě už nestačil.

V Labi rostou nové mostní pilíře. Starý železniční most přes Labe u Rosic se posune. | Foto: Deník/Lada Součková

Most byl špuntem nejen pro vlaky jezdící mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, ale také pro ty, které míří z Pardubic na Chrudim a opačně. Most bude proto vyměněn za nový. To bude ale pro dělníky oříškem, jelikož současný most nejdříve posunou stranou, blíže k tomu silničnímu, kde bude sloužit jako provizorní přemostění Labe. Vedle vybudují most nový.