Uživatelé pardubického Domova pro seniory U Kostelíčka volili do Poslanecké sněmovny a zároveň i do místního referenda o budoucnosti vzhledu Zelené brány. | Foto: Luboš Jeníček

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.