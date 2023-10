Udržet draka ve vzduchu, to byl hlavní cíl návštěvníků Polabin v Pardubicích, kde se konala již tradiční Drakiáda. V sobotu 14. října odpoledne se tu tak sešlo hned několik desítek lidí, kteří se s nadšením pustili do pouštění draků.

„Zakládáme jakousi tradici Polabinské drakiády, zatím jsme neměli úplně štěstí, buď nám pršelo nebo nefoukalo. Dnes fouká a snad nebude pršet, takže snad poprvé nám to vyjde, že bychom si zalétali,“ řekl starosta městského obvodu Pardubice 2. Radek Hejný.

Na akci dorazili nejen ti nejmenší, ale i jejich celá rodina. Zda se vznese právě jejich drak do výšin si přišli ověřit maminky, tatínkové, ale i babičky a dědové. Nejen to, na vlastní kůži si sami vyzkoušeli, co to obnáší a mnozí se tak navrátili do dob svého mládí.

„V prvním kole nám tu zvítězily dvě holčičky a teď tu máme tady něco kolem patnácti soutěžících v kole druhém a máme tady spoustu maminek, které se mimořádně snaží, takže vyhlásíme speciální soutěž pro dospělé,“ Deníku řekl Miloš Adamů ředitel Domu dětí a mládeže ALFA Pardubice.

Pro návštěvníky si organizátoři připravili i doprovodný program v podobě skákacího hradu, dětského kolotoče, soutěží, ale i možnosti občerstvení. Děti tak měly možnost projevit svou obratnost například při zdolávání překážek, v hopsání a udržením se na skákacím hradu, ale především tu chtěly pustit svého draka co nejvýše k nebesům, za což byly i řádně odměněny.

„Zatím nám létal jenom jednou, ale my ho zvedneme určitě ještě mockrát, proto jsme tady,“ s úsměvem dodal pan Novotný z Polabin.

Michal Žampach