„Na stavbě I/36 Pardubice, most 36-009 aktuálně pokračují přípravné práce na spodní stavbě provizorní komunikace, dokončují se štětovnicové stěny pro založení provizorního přemostění železniční trati. Práce na hlavním stavebním objektu začnou v březnu 2023,“ podotkla.

Konečně. Severovýchodní obchvat Pardubic se začne stavět ještě letos

Právě toto přemostění je hojně využívané osobní automobilovou dopravou mířící do Lázní Bohdaneč nebo až k dálnici D11. Most využívá i MHD pro svou trolejbusovou i autobusovou linku a rovněž tranzitní kamionová doprava, která po mostě směřuje do logistického centra a vojenských skladů. Při stavbě mostu by přesto řidiči mířící do centra Pardubic nebo do Lázní Bohdaneč, potažmo na Chlumec nad Cidlinou, měli počítat jen s minimálním omezením.

Stavební práce by ale mohly zkomplikovat železniční provoz na železniční trati z Pardubic do Hradce Králové, kde budou výluky. Nové přemostění by měli přejet první řidiči na konci příštího roku, kdy by se měl otevřít nový most.

Michal Žampach