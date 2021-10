VIDEO: Železniční most přes koridor u Parama putoval z letiště po kolejích

Pardubice brzy budou mít nový železniční most na trati Chrudim - Rosice nad Labem, který překlene koridor na Prahu. Zatímco běžně se mosty svařují z několika montážních dílů až na místě, stavba tohoto byla o něco zajímavější. Montáž u Parama by znamenala dlouhé výluky na hlavním koridoru na Prahu, navíc by na ni dělníci neměli u trati z jedné strany obehnané zástavbou a z druhé strany frekventovanou silnicí dostatek prostoru. Proto se most smontoval na pardubickém letišti, odkud se ve čtvrtek přesunul na své místo. Tam nahradí původní jednokolejný most, který po technické stránce už nevyhovoval.

Nový železniční most putoval z letiště po kolejích | Video: Správa železnic

„Letiště jsme zvolili především proto, že nabízí komfortní prostor. Je zde zpevněná plocha přístupná pro dlouhé návěsy a pro postavení jeřábu. Navíc sem vede vlečka letiště, která je málo využívaná a bylo možné ji pronajmout a most tak svařovat přímo nad kolejí, po které se následně převážel," popsala proces Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti Eurovia, která stojí v čele sdružení firem provádějících modernizaci železničního uzlu Pardubice. Žena odmítala roušku. U voleb v Pardubicích zasahovala policie Přečíst článek › K výsunu mostu dojde v polovině října, kvůli čemuž se provoz na hlavním koridoru na několik hodin zastaví. Noční výluky jsou naplánované na 15. října od 23:40 do 4:35 hodin, to samé se bude opakovat o den později. Most je dlouhý 45 metrů a váží více než 240 tun. Jeho součástí bude i lávka pro pěší a cyklisty doplněná o bezbariérové chodníky a schodiště. Po dopravení mostu na mostní předpolí bude následovat osazení na dráhy a nejprve příčný přesun a poté podélný výsuv přes koridorovou trať a na závěr jeho uložení na ložiska. „Tento pečlivě naplánovaný proces bude probíhat několik dní," dodala Štočková. Stavbu mostu ale provázely drobné komplikace, které ji zpozdily. „K výsunu ocelové konstrukce mostu u Parama dojde o dva týdny později, jedná se tedy pouze o mírný odklad. Ten je způsobený stávající situací na stavebním trhu, především opožděním dodávek materiálů a vytížením dílčích subdodavatelů," vysvětlila mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Friebová. Části mostu byly z výrobní haly v Záboří nad Labem převezeny na letiště, kde dělníci svařili celou konstrukci dohromady. „K demontáži výsuvné dráhy a spouštění mostu dojde v nočních výlukách za úplného vyloučení provozu," upozornila Friebová. K dalším výlukám tak dojde 22. a 23. října ve stejných časech.