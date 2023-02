Masopust patřil v minulém století ke každoročním sezemických akcím. Do maškar se oblékali především členové fotbalového oddílu TJ Spartak Sezemice. Maškary za doprovodu kapely tancovaly i za branami sezemických závodů Botana, Pragoděv nebo Tesla. „Zřejmě poslední takováto akce proběhla podle dochovaných informací v roce 1979. Jsem moc rád, že se tato tradice do Sezemic v roce 2020 vrátila,“ říká starosta Sezemic Martin Staněk.

Vládu nad městem starosta maškarám předal opět tuto sobotu. Průvod se začal scházet v devět hodin ráno. „Nepostradatelná smrtka, lesní žínky, pirátská rodina, sestřičky klášterních služeb, nevěsta, ale i ženich, nosatý, čarodějnice, prasátko a lištička," vyjmenovává členy průvodu Jaroslav Černý, který masopust v Sezemicích fotografoval a také natáčel video. „Hojně byl zastoupen cech řeznický. Pak jsou tu koníčci, kteří vozí hudebníky. A ze všeho je cítit, že si tenhle masopust připravili občané Sezemic sami pro sebe," dodává Jaroslav Černý. Průvod masek prošel celým městem, aby se na všechny dostalo. Byl provázen zástupy obyvatel.

„Tam, kde to prostor umožnoval, bylo připraveno něco k zakousnutí a trochu tekutého, aby nedošlo k dehydrataci. A kde je hudba, bývá i taneček, což bylo i v tomto případě. Nejvíce aktivní byly masky mající na starost pomazání černými sazemi, jak ty v průvodu, tak ty doprovázející. Nejvíce jsme to odnesli my, co jsme měli v rukou kamery," směje se Jaroslav Černý a těší se za rok opět do Sezemic.