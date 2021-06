Vítězný strom hrdina. To je barevný nápis, který visí u obchodního domu Albert v Pardubicích. Odkazuje na 160 let starý jasan, u něhož se ve středu odpoledne začínají scházet desítky lidí, aby upozornily na jeho příběh. Přijíždí také zástupkyně ankety Strom roku. „Anketa hledá už 20 let stromy se silným příběhem a u tohoto stromu jsme ho našli,“ vysvětluje Silvie Zeinerová Sanža s tím, že lidé do ankety přihlásili 77 stromů, avšak vybrat se mohlo jen 12 z nich.

„Nicméně porota má možnost udělit titul Strom hrdina těm, u nichž cítí, že by to potřebovaly. Jsou to stromy, které jsou bezprostředně ohrožené. Třeba investorem, jako tomu je v tomto případě,“ dodává Sanža, které celé publikum jednohlasně děkuje. Na to, že je jasan u Podkovy Stromem hrdinou, má upozorňovat cedulka, avšak organizátoři ankety ji nemohou na strom přidělat, jelikož den před akcí se kolem něho objevil provizorní plot, který tu nechal nainstalovat investor a majitel pozemku. „Asi se bojí, že bychom se kolem toho stromu objímali a poničili ho,“ směje se jeden z přítomných. Další vtipkuje, že investor si objednal i špatné počasí, aby akci přerušil. Těsně před předáváním titulu se totiž spouští pořádný liják. Ani to ale přítomné neodrazuje a dál zůstávají, aby bojovali za záchranu jasanu, který chce investor pokácet. „Je to 160 let starý strom a lidi přijdou a chtějí ho skácet, to je neuvěřitelné,“ podpořila protest starostka prvního městského obvodu Alena Stehnová.

O Stromu hrdinovi jsme již psali:

Je přitom skoro zázrak, že strom ještě žije. Investor se totiž již pustil do kácení, při němž padly okolní topoly. Řádění motorových pil ale zaznamenali pardubičtí ekologičtí aktivisté, kteří nechali kácení zastavit, čímž jasan zachránili těsně před jeho podříznutím. „Podařilo se nám kácení zastavit, načež městský úřad vydal rozhodnutí, že investor kácí neoprávněně, protože podle vydaného stanoviska nesmí kácet dříve, než dostane stavební povolení,“ vysvětluje za spolek Chráníme stromy Miroslav Seiner. Stavební povolení ale vydáno nebylo. A kdyby ho investor nyní získal, kácet stejně nemůže, protože bylo nakonec zrušeno i stanovisko, které mu se stavebním povolením kácení povolilo. „V tuto chvíli nemá investor povolení cokoli kácet. Pravděpodobně bude navíc zrušeno i územní rozhodnutí. Hodláme dál bojovat za to, aby investor musel modifikovat svůj stavební záměr tak, aby tu strom mohl zůstat,“ dodává Seiner a dostává se mu velkého potlesku.

„Přijít a podpořit ten strom je to nejmenší, co můžeme udělat. Je fakt krásný a měl by tu zůstat. Taky si myslím, že je potřeba vymezit developerům a investorům nějaké hranice, aby se zbytečně nekácelo,“ vysvětluje Žaneta Havlenová, proč na akci dorazila. Podporu jasanu už dříve vyjádřilo také velké zastupitelstvo i zastupitelstvo městského obvodu. „Je to nejen o tom stromu, ale i tom, že se obáváme dalšího ukrajování z Podkovy. Jasan je takovým strážcem Podkovy, protože obchoďáky se nebezpečně blíží tomuto cennému přírodnímu území,“ promlouval ke kolegům zastupitel Jakub Kutílek.

Pardubická radnice by navíc chtěla cenné území za jasanem, kolem slepého ramene Labe od státu převzít. „Jednal jsem se zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Oni si prověřili veškeré náležitosti tohoto území a řekli mi, že si můžeme podat žádost o převod na město,“ dodává náměstek pardubického primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.