Možnosti otestovat se přímo na univerzitě dnes využil i student fakulty chemicko-technologické David Waldhans. „Je fajn, že je to blízko. Počkám si na výsledek a pak jdu rovnou do laborek," svěřil se budoucí inženýr polygrafie.

Na univerzitě byl naposledy před Vánocemi. Otestovala ho studentka stejné fakulty, jen z nižšího ročníku. Od 8 do 16 hodin zde zvládnou otestovat až tři stovky lidí.

Diskutabilní jsou ale pravidla týkající se platnosti testů pro pobyt na půdě univerzity. Test přímo od univerzity platí po dobu 7 dní. Pokud se ale student nechá otestovat jinde, test je platný pouze 48 hodin. „Moc mi to nedává smysl, protože ty antigenní testy přece nejsou nijak rozdílné," svěřila se studentka financí.

„Rozdílná délka platnosti výsledku testů není požadavkem Univerzity Pardubice, ale vychází z opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky,“ řekla uvedla mluvčí univerzity Martina Macková. To uvádí, že negativní výsledek antigenního nebo PCR testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb nesmí být starší 48 hodin.

„Na základě podnětu jsme ministerstvo oslovili s dotazem, zda by byla možná i jiná interpretace opatření, například že toto platí pouze pro první testování při návratu do výuky a při dalším kole testování by platili testy stejnou dobu, ale čekáme na odpověď," dodala Macková.