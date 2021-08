„Mohou si zde vyzkoušet velké množství sportů, objevit svůj skrytý talent a najít si ten sport, který je baví. Ukotvuje se zde jejich zájem o sport, a to je cílem pořadatelského týmu,“ vysvětlil manažer Sportovního parku Pavel Stara. Děti navíc mají možnost odnést si za své výkony první medaili nebo diplom. Letošní novinkou navíc bude požární sport.

2016 – Čtyři místa. Čtyři olympijské parky konající se současně s olympiádou v Riu de Janeiru. Jeden z nich byl v Pardubicích, které celému Česku vyrazily dech, když na zahajovací průvod městem dorazily desetitisíce lidí. „S tak velkým ohlasem nikdo nepočítal,“ reagoval manažer Pavel Stara. Návštěvníci si mohli prohlédnout i olympijskou medaili, kterou z Ria přivezl vodní slalomář a kajakář Jiří Prskavec. Olympijský park Pardubice se rozprostíral v parku Na Špici, na zámku i vedle Tyršových sadů a za 17 dní přivítal více než 350 tisíc návštěvníků. Součástí byla také Happy Season stage, kde se denně odehrálo několik koncertů.



2017 – Olympijský park ukázal, že o sportování je v Pardubicích zájem. Proto se organizátoři rozhodli v projektu pokračovat a vznikl Sportovní park Pardubice, který se těšil obrovské návštěvnosti. Cestu si do něho našlo kolem sto tisíc sportovců, a to třeba až z Brna, Prahy, Plzně nebo Ostravy. Rozsahem ani termínem se Sportovní park již nedržel olympijských dní, ale uskutečnil se druhý týden v srpnu a tohoto termínu a rozsahu se dodnes drží. Stanoviště byla poprvé otevřena až do 18. hodiny.



2018 – Třetí ročník se nesl v duchu sta let republiky, což připomínali organizátoři svými tričky. Součástí parku se také poprvé staly masové běhy, a to oblíbená akce Barvám neutečeš a také překážkový závod Gladiator Race Run, při kterém závodníci museli zdolat Chrudimku.



2019 – V roce 2019 se Sportovní park Pardubice zařadil mezi Pardubické tahouny. Festival sportu navštívil před odletem na šampionát v Tokiu judista Lukáš Krpálek a mladí sportovci se s ním mohli dokonce utkat. „Byl to skvělý pocit, můžu vyprávět, že jsem přeprala Lukáše Krpálka,“ jásala judistka Anežka Králová. Krpálek měl původně v plánu hodinovou autogramiádu, nakonec v parku strávil s rodinou celý den. Přibývá také příměstských táborů, které do parku míří za sportovními aktivitami a zážitky.



2020 – Pátý ročník byl velkým otazníkem. Organizátoři dlouho nevěděli, zda jim epidemie a s ní spojená opatření umožní akci pořádat. „Největší radostí ročníku bylo, že se park jako jeden z mála tahounů uskutečnil,“ uvedl manažer Pavel Stara. Program nově opepřila freestyle zóna.

Letošní akce startuje už v sobotu ráno, a to programem Zažij město od Služeb města Pardubic. O den později se parkem proženou gladiátoři, do běhu plného překážek, které se budou nacházet i na řekách se navíc mohou přihlásit jak dospělí, tak i děti.

Zatímco v Pardubicích budou v neděli sportovat tisíce dětí, v Tokiu budou vrcholoví sportovci bojovat o poslední olympijské medaile.

Někteří z našich reprezentantů však už budou doma, takže návštěvníci parku budou moci potkat nejmladšího českého účastníka plaveckého klání na olympiádě v Tokiu Jana Čejku, který je přijde pozdravit, a také odstartuje hlavní závod Gladiator race.

Sportovní stanoviště budou rozmístěná po celém rozlehlém parku a organizátoři využijí také nové workoutové hřiště. Sportovat se bude ale i na pardubickém zámku, kde si zájemci vyzkoušejí například lukostřelbu, společenský tanec a zámecký orientační běh.

„Na zámku jsme propojili kulturu a sport. V parkánu u mostku najdou návštěvníci stanoviště společenského tance. V zadní části parkánu pak bude stanoviště lukostřelců. A protože víme, že pojmy, jako je parkán nebo třeba rondel či hláska, nejsou návštěvníkům často jasné, vytvořili jsme takzvaný Z.orienťák, prostě osobitý orientační běh po zámku, který s těmito architektonickými pojmy děti seznámí,“ popsal ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

V nově zrekonstruovaném přednáškovém sále se také uskuteční přednášky, které se budou věnovat posilování odolnosti, mindfulness – všímavosti v lidských vztazích nebo tomu, jak vypadá výcvik záchranářského psa a jak probíhají záchranné práce se psy.

Ve Sportovním parku se ale najde zábava i pro ty, kteří si chtějí od sportu na chvíli odpočinout. Univerzita Pardubice se chystá představit návštěvníkům vědu hravou formou. Na stanovišti se vystřídají studenti a lektoři téměř všech fakult. Jako první nastoupí chemici s netradičními chemickými pokusy, které vystřídají hry a hádanky zástupců Fakulty filozofické. Děti i dospělí se ale budou moci dozvědět také něco z dopravy nebo ze zdravotnických studií.

Milovníci techniky se mohou těšit na program druhého víkendu, při němž se seznámí třeba s magnetickou puškou či termokamerami a létat budou také drony. Plán na zvýšení finanční gramotnosti už u dětí mají zase zástupci Fakulty ekonomicko-správní.

V parku Na Špici navíc bude bezpečno. Všichni členové projektového týmu, dobrovolníci i sportovní kluby jsou povinni se prokázat platnými testy, potvrzením o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19.

„Abychom předešli případným nepříjemnostem s neplatnými testy, rozhodli jsme se letos upravit rozpočet a investovat do testovacího stanu pro dobrovolníky, kluby i veřejnost – testovat se mohou ve vyhrazených hodinách u žluté loděnice. Pro návštěvníky je vstup na stanoviště možný také s oficiálně uznávanými a samozřejmě platnými testy a potvrzeními.“ uvedl Pavel Stara.