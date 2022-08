Prostor, který má zhruba 19 hektarů, město získalo od armády v letech 2017 a 2019. Od té doby se v některých místech neprůchozí džungle stala domovem nejen žab a různých živočichů, ale také bezdomovců. V budoucnu by si místo mělo udržet svůj přírodní charakter a zůstat volnou přírodou v těsné blízkosti centra města.

„Samotná obnova území Červeňáku, jejímž cílem je posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v Pardubicích, by měla začít v polovině roku 2024,“ uvedla mluvčí radnice Nataša Hradní.

Zastupitelé nyní hledají zpracovatele projektu na revitalizaci. Stavební povolení i územní rozhodnutí chce mít město vyřešené během příštího roku.

"Odhadujeme, že obnova této přírodní oblasti, kterou město získalo od armády, bude stát kolem 60 milionů korun. Samozřejmě se budeme snažit získat alespoň na část těchto nákladů dotace,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal. „Chceme, aby byl zachován přírodní charakter území, aby v těsném sousedství města zůstala volná příroda a aby sloužila k relaxaci, odpočinku i poučení návštěvníků,“ shrnul záměry radnice.

Z plánů na stavbu nové silnice či obchvatu nakonec sešlo. Návrh nového územního plánu navíc zařazuje Červeňák jako čistě přírodní lokalitu.

Červeňák sloužil jako vojenský areál ženistů a armáda tu po jejich činnosti zanechala velké stopy, mnoho z nich v území zůstane. Vedení města se chce zaměřit na propojení místa s okolními cyklostezkami a pěšinami, zachovat by se měly i mostní pilíře a stávající objekty. V místě bývalého vojenského cvičiště by měly zůstat vodní tůně, nově vzniknout by tu pak měly naučné stezky.

Pardubice hledají zpracovatele projektu na revitalizaci Červeňáku. Dokumentaci, včetně stavebního povolení, chce mít město hotovou během příštího roku tak, aby mohlo v roce 2024 začít se samotnou revitalizací.Zdroj: Deník/Nikol Remešová

Oblast kolem řeky Chrudimky je evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy. Město v minulosti už nechalo opravit Zeleňák, první ze dvou mostů, které spolu s pozemky získalo, a zajistilo tak průchodnost Červeňáku pro pěší i cyklisty. Druhá dominanta místa na rekonstrukci čeká.

„Lokalitu chceme doplnit o vhodný mobiliář, územím by měly vést dvě naučné stezky. Jedna návštěvníky provede různými biotopy a přírodními zajímavostmi Červeňáku, druhá bude odkazovat na vojenskou historii," doplnil Nadrchal.

Dobrovolníci pořádají akce, při kterých park uklízejí. Při posledním úklidu Pardubákům pomáhalo i 25 ukrajinských žen a dětí.

O obnově Červeňáku se ve městě mluví už několik let. Předcházely tomu ale také plány na spojnici ulic Pod Břízkami a Kyjevská, tedy mezi jižní a východní části města, nebo jihovýchodním obchvatu, který měl Červeňák protnout. S tím ale nesouhlasili krajináři. „Chceme tu preferovat ochranu přírody a nabídnout území k přiměřené rekreaci, abychom zachovali přírodní i historické hodnoty, které tu jsou,“ vysvětlila před časem krajinářská architektka Jana Kohlová.

