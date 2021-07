FOTOGALERIE: Centrum Pardubic patřilo cyklistům. Závodily i děti

autor externí





Centrum Pardubic v sobotu uzavřel cyklistický závod. Pardubické kritérium začlo v 9 hodin a 50 minut, kdy odstartoval náborový závod pro děti ve věku od 8 do 12 let. Kritérium pokračovalo závody mládeže od nejmladších žákyň až po ženy, a to v rámci Carla Kriterijní ligy pod hlavičkou Českého svazu cyklistiky. Podívejte se.

Pardubické centrum v sobotu opanoval cyklistický závod. Na startu byly i děti | Foto: Roman Brandl

Šlo o jeden ze sedmi závodů tohoto seriálu a jako jediný se jel přímo v centru některého z českých měst. Byly zde k vidění nové naděje cyklistiky od mládeže až po ženy. Ve 13 hodin a 20 minut odstartoval závod amatérských cyklistů. V 17 hodin pak byl poslední závod, a to prestižní kategorie mužů Elite a U23 jako Velká cena Dekom System, kterou celé Pardubické kritérium vyvrcholilo. Kvůli závodu byla uzavřena třída Míru, na níž se nacházel start i cíl, a také náměstí Republiky, Sukova třída a Masarykovo náměstí. Uzavření ulic se dotklo také provozu MHD, některé zastávky nebyly obsluhovány. "Je neděle a po natrhání rybízu a angreštu a utřídění myšlenek je prostor pro zhodnocení nultého ročníku Pardubického kritéria, které se jelo jakou součást Carla Kriterijní ligy pod hlavičkou Českého svazu cyklistiky. Počasí nám vyšlo, nepršelo… Ráno se nás sešlo k 60 pořadatelům a byl to šrumec za 2 a půl hodiny postavit celé zázemí a ohrádkami zabezpečit celou trať. Povedlo se! Začali jsme přesně v 9:50 h náborovým závodem a pokračovali závody mládeže v rámci Carla Kriterijní ligy až do 13:20, kdy startovaly kategorie Hobby, které měly i zahraniční účast a vítěze. Závody v jednotlivých kategoriích pokračovaly dál a vše vyvrcholilo závody Mužů, kde bral vítězství Martin Boural z Hello CTW," zhodnotil závody telegraficky za pořadatelský spolek CK Pardubice Josef Říha. Výsledky závodů: Vítězové v jednotlivých kategoriích:



Muži: Martin Boubal, Hellow CTW

Ženy: Jarmila Machačová, Team DUKLA PRAHA

Junioři: Matyáš Koblížek, TUFO PARDUS Prostějov

Juniorky: Gabriela Bártová, TUFO PARDUS Prostějov

Kadeti: Vojtěch Koblížek, TUFO PARDUS Prostějov

Kadetky: Adéla Marková, DUKLA PRAHAStarší žáci: Filip Richter, TJ FAVORIT BRNO

Starší žákyně: Antonie Cermanová, AUTHOR TEAM STUPNO

Mladší žáci: Matyáš Král, DUKLA PRAHA

HOBBY Muži 40+ let: Jan Malíř, GHOST TEAM

HOBBY Muži 30-39: Ronald Ligtenberg, Nizozemí

HOBBY Muži 16-29: Lukáš Fejk, Carla,Kupkolo.cz

HOBBY Ženy open: Jana Milec Jiřincová